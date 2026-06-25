Chouamini, Fransa-Norveç maçı öncesinde: Haaland korkutucu… “Siborg” lakabı ona yakışıyor

Fransa Milli Takımı’nın yıldızı Aurélien Tchouaméni, Norveç ile oynanacak kritik maç öncesinde temkinli bir tavır sergiledi ve grup liderliği mücadelesinde Erling Haaland’ın “Les Bleus” için en büyük tehdit olduğunu vurguladı.

Real Madrid'in orta saha oyuncusu, Boston'daki Gillette Stadyumu'ndan basına yaptığı açıklamada, Manchester City'nin forveti hakkında şunları söyledi: "Haaland korkutucu bir oyuncu, 'Siborg' lakabı ona tam olarak yakışıyor. Her an gol atabilir, 90 dakika boyunca tetikte olmalıyız."

Chouameni, Fransa milli takımının grup aşamasında olağanüstü bir performans sergilediğini ancak "en iyi maçların sona saklandığını" belirtti. "Şampiyonluk için güçlü bir rakiple grup liderliği için mücadele edeceğiz, her şeye hazırız."

Grup birinciliğinin önemi hakkında ise şunları söyledi: “Bu, daha az seyahat ve daha az yorgunluk anlamına geliyor. Ancak asıl önemli olan, her maçı kazanmak istememizdir. İyi bir performans sergilersek, sonraki aşamalar için mükemmel bir konumda olacağız.”

Chouaméni, takım arkadaşı Kylian Mbappé’yi överek şunları söyledi: “Onu saha içinde ve dışında takdir ediyorum. Mükemmel bir insan ve üst düzey bir oyuncu; dünyanın en iyi oyuncularından biri.”

Deschamps’ın ayrılmasının ardından teknik kadro hakkında ise şunları söyledi: “Jay-Stephan aynı yaklaşımı sürdürecek. Bize net bir görev verdi ve oyun ilkelerine saygı göstereceğiz; onunla mükemmel ve açık bir ilişkimiz var.”

Chouaméni taktiksel konuya da değindi: “4-3-3 dizilişinde bir ön libero oynadığımızda ilerlemek daha kolay oluyor… Ancak dört forvet varken dengemizi korumamız gerekiyor; Senegal maçında kontratakları durdurmak için geriye çekildik.”

Takımın zorlu hava koşullarıyla başa çıktığını vurguladı: “Kulüpler Dünya Kupası’nda oynadık ve bunun olabileceğini biliyorduk. Geçen maçta yaşananlar, bizi her türlü koşula hazırladı.”