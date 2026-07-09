Chievo Verona, Paloschi’nin hikayesi bitmiyor: sözleşme uzatması resmiyet kazandı

Alberto Paloschi, Chievo Verona ile sözleşmesini yeniledi. Eski Milan forveti, Scaligeri’deki serüvenine devam ediyor; sözleşme yenilemesi resmiyet kazandı. Aşağıda basın açıklaması yer almaktadır:





"PALOSCHI HÂLÂ SARI-MAVİ

Alberto Paloschi'nin Chievo formasıyla yazdığı hikaye devam ediyor.





AC ChievoVerona, forveti Alberto Paloschi ile bir sezon daha sözleşme uzattığını duyurdu.

Sarı-mavi formalı golcü, geçen sezonu 11 golle tamamladı; bu gollerin 2'si playofflarda belirleyici oldu. Buna ek olarak 3 asist de kaydetti.





Serie A'da 270, Serie B'de 65, Serie C'de 53 ve Premier League'de 10 maça çıkan Alberto Paloschi, 179 kez kulübümüzün renklerini gururla temsil etti.

Gelecek, kulübümüzün renkleriyle boyanmaya devam ediyor. Bol şans, Alberto!"



