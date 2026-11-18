Juventus'un eski savunmacısı ve mevcut yöneticisi Giorgio Chiellini, bugünkü Juventus'u ve İtalyan futboluyla Premier League arasındaki farkı anlattı. Chiellini, futbolculuk dönemindeki Juventus'a da dönerek Conte, Allegri ve Cristiano Ronaldo'dan söz etti.

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Giorgio Chiellini, bugün Juventus'un Chief Club Affairs Officer'ı olarak görev yapıyor. Business of Sport podcast'ine katılan Chiellini, "Tüm saygımla söylüyorum, Bournemouth'un bugün Juventus'tan çok daha fazla harcayabileceğini düşünün. Bunu bize 10 yıl önce söyleseydiniz, hepimiz bu fikre gülerdik..." dedi. İşte Tuttosport'un aktardığı açıklamaları.

PREMIER LEAGUE İLE ARADAKİ FARK

"Beş yıl sonra durumun nasıl olacağını merak ediyorum. Premier League ile rekabet edebilecek olanlar ligler değil, tek tek takımlar. Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Barcelona'yı sayabiliriz."

GENÇLER VE TEKNİK DİREKTÖRLER

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"Yeteneklerin gelişimine yatırım yapmıyoruz. Biz savunmacılar ve büyük yetenekler yetiştiren bir ülkeyiz ama artık ne gerçek savunmacılarımız ne de büyük yeteneklerimiz var. Çok iyi teknik direktörlerimiz var ancak tabandan başlayan iyi bir gelişime de ihtiyacımız var. Carlo Ancelotti, Antonio Conte ve Roberto Mancini gibi Premier League'i de kazanan birçok İtalyan teknik direktörümüz oldu."

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"O maçta benim dışımda Bonucci gibi oyuncularımız da vardı. 'Sakin, sakin, sakin' demenin ne kadar önemli olduğunu biliyorduk; teknik direktör de bunu kesinlikle biliyordu. İlk yarının sonunda söylediğimiz buydu. İngiltere üzerindeki baskının çok yüksek olduğunu biliyorduk ve bu baskı hâlâ sürüyor. İngiltere takımı, özellikle kendi sahasında, medyadan ve taraftarlardan her zaman büyük baskı görüyor. Bunun bize avantaj sağladığını biliyorduk ve bundan yararlandık."

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BUGÜNKÜ JUVENTUS VE AGNELLI AİLESİ

"Bugünkü yönetimimizin kulübün en kısa sürede geri dönmesine yardımcı olabileceğine inanıyorum. Aile, zaferlerin devamlılığının güvencesi. Kulübe yüz yıldır sahip olan aile; taraftarlar, oyuncular ve kulüp için bir güvence. Juventus eşsiz, çünkü yüz yıldan uzun süredir aynı aileye ait. Bu, vurgulamamız ve korumamız gereken bir özellik. Juventus yeniden kazanmaya başlayacak. Hepimiz orada birlikte kutlama yapacağız."

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CHIELLINI VE JUVENTUS

"Bu bir sadakat meselesi değil. Kendini bir ailenin parçası hissetme meselesi. Juventus'ta kurumsal ilişkilerden sorumlu olarak çalışıyorum. Görevim Chief Club Affairs Officer. Lig, Federasyon, European Football Clubs, UEFA ve FIFA ile ilişkileri yürütüyorum. Ayrıca Juventus'un kurumsal yapısı içinde eğitim ve inovasyonla ilgili bir alanla ilgileniyorum."

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CONTE VE ALLEGRI

"Kariyerimdeki iki teknik direktör Conte ve Allegri. Birbirinden çok farklı ama ikisi de çok büyük lider. Liderliklerini ve güçlü kişiliklerini farklı biçimlerde ortaya koyan iki ayrı teknik direktör. Conte ile saha içinde ve dışında çok iyi bir uyum yakaladık; özelliklerimiz birbirini kusursuz biçimde tamamlıyordu. Ama hem dörtlü hem de üçlü savunmayla oynadık. Farklı şekillerde oynayabilirdik. Farkı yaratan oyuncuların kalitesidir. Taktik, elindeki takıma özel dikilmiş bir kıyafet gibi oluşturup şekillendirebileceğin bir şeydir."

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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALLERİ

"2017'de kendi gücümüze büyük bir güven duyarak finale çıktık. Bu kibir değildi. Üç yıl içindeki ikinci finalimizdi ve çok iyi bir turnuva geçirmiştik. İki yıl öncesine göre daha güçlüydük; özellikle de finale ulaşmak için gereken karakter açısından. Mezun olduğum dönemde Barcelona'ya karşı çeyrek finalde iki kez oynadım ve bir gol attım. Muhtemelen kariyerimin en güzel haftasıydı."

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CRISTIANO RONALDO

"Cristiano Ronaldo'nun kaptanı olmak çok güzeldi. En iyi oyuncuyu ve en iyi golcüyü karşılamak her zaman güzel bir şeydir. Antrenman süresi bakımından diğerlerinden daha fazla çalışmıyordu ama onlardan daha sıkı çalışıyordu. Zorluklar arttığında seviyesini yükseltiyordu. Bunu her zaman yapardı. Başka bir seviyede, türünün tek örneği bir oyuncuydu. En önemli maçlara her zaman hazır çıkar ve fark yaratırdı. Sahada da liderdi. Çok konuşmasına gerek yoktu. Birkaç kelime yeterdi. Çok saygılıydı, iyi antrenman yapardı ve ona ihtiyaç duyduğumuzda her zaman hazır olurdu."