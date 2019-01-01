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Chicharito, West Ham United'dan ayrılmak istediğini açıkladı!

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Christopher Lee
Meksikalı golcü, arkadaşıyla yaptığı vlog yayınında kendisine kulüp aradığını itiraf etti.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Javier Hernandez, takımı West Ham United'dan ayrılmak istediğini ifade etti.

Chicharito lakaplı golcü, arkadaşının vlog serisine konuk oldu ve yaptığı açıklamalarla geleceği hakkında ipuçları verdi.

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Kendisi adına çalışan 2 menajer olduğunu belirten Meksikalı golcü, "Bir menajerim bana kulüp bakıyor" dedi.

Londra ekibindeki geleceğini anlatan Chicharito, "Kulüp bulunamazsa West Ham'da mutlulukla kalırım. Bir yıl daha sözleşmem var ama kulüp ve benim için en iyisinin ayrılmam olduğuna karar verdik" ifadelerini kullandı.

Javier Hernandez, 2018/19 sezonunda West Ham United formasıyla 28 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

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