Cherchesov: Kırmızı karttan sonra oyun değişti

Rusya'nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye karşısında aldıkları yenilginin ardından konuştu.

Kırmızı kartın işleri değiştirdiğini söyleyen Cherchesov: "Kırmızı karta kadar çok iyi oynadık. bizim böyle oynayacağımızı zannederim hiç beklemiyordu. Kırmızı karttan sonra oyun değişti. Bu bizi etkilese de daha sonra kendimizi toparladık. Eksik kalsak da Türkiye'ye karşı etkili oynadık. Arada çok büyük bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim" dedi.

Cherchesov, penaltı ile ilgili gelen soruya ise "Oyun içinde neler yaptığımızla ilgili konuşmak istiyorum, penaltı konusuyla ilgili değil" yanıtını verdi.