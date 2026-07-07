Chelsea onu 4 ay sonra kovdu... Rossiniör, Paris projesinin başına geçti

Lüks ürünler grubu LVMH’ye ait Paris FC kulübü, Salı günü İngiliz teknik direktör Liam Rossiniore ile birinci takımın teknik direktörlüğü için resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu; bu adım, büyük hedefleri olan kulübün tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Kulüp, resmibiraçıklamada 41 yaşındaki Rossiniore’nin Haziran 2028’e kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını ve yeni sezona hazırlık amacıyla takımın antrenmanlarına yeniden başlanacağı 9 Temmuz Perşembe günü görevine resmen başlayacağını doğruladı.

Rossignol, geçtiğimiz Şubat ayında göreve gelen ve Monaco ile lig şampiyonu Paris Saint-Germain'e karşı dikkat çekici galibiyetler elde ettikten sonra takımı sezonu 11. sırada bitirmeyi başaran Fransız teknik direktör Antoine Kombouaré'nin yerini alacak.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bu sezonun ardından, ilgili tüm taraflar arasında yapılan görüşmelerin sonucunda, kulüp tarihinde yeni bir sayfa açmak amacıyla bu işbirliğinin sonlandırılmasına karar verildi.”

Paris FC deneyimi, Rossiniör için bir yıldan kısa bir süre içinde üçüncü deneyim oldu. Bu deneyimden önce, Nisan ayında görevden alınmasıyla sona eren ve dört ayı geçmeyen kısa bir Chelsea dönemi ve ondan önce de, akıcı hücum futbolu sayesinde takımı Fransa Ligi tablosunun üst üçte birine taşıyan başarılı bir Strazburg dönemi vardı.

Kulüp, yaptığı açıklamada yeni teknik direktörün deneyimlerini överek şunları söyledi: “Liam Rossiniör, en üst seviyede geniş bir deneyime sahiptir ve kendi neslinin en umut vaat eden teknik direktörlerinden biri olarak kısa sürede yerini sağlamlaştırmıştır.”

Kulübün sahibi Arnaud ailesinin temsilcisi Antoine Arnaud ise İngiliz teknik direktörle yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Ailem ve ben, Liam’ı kulübümüzde ağırlamaktan ve onun Fransa’daki ligimize geri dönmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Oyun felsefesinden ve çoğunlukla genç oyunculardan oluşan takımlarıyla başardıklarından her zaman etkilenmişimdir.”

Paris FC, kulübün iddialı projesini yönetmesi için Rossiniere’ye güveniyor ve onun büyük mali desteğinden ve hücum futbolu ile genç yeteneklerin geliştirilmesine dayanan vizyonundan yararlanmayı hedefliyor.