Chelsea'nin transfer etmek istediği Josko Gvardiol, Real Madrid'de oynamak istediğini açıkladı

Transferin gözdesi olan 20 yaşındaki oyuncu, İspanyol devine büyük bir hayranlık duyuyor.

NE OLDU? Gvardiol'ün Belçikalı forvet Romelu Lukaku'yu engellemek için yaptığı nefes kesen son hamle, Hırvatistan'ın perşembe günü gruptan çıkmasını sağladı.

Birçok üst düzey Avrupa kulübü, gıpta ile bakılan RB Leipzig defans oyuncusuyla daha turnuvadan önce bağlantı kurmuştu ve oyuncu, gelecekte Real Madrid formasını giymek istediğini açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: Relevo'nun aktardığına göre Gvardiol, "Real Madrid, dünyanın en büyük kulübü, gelecekte ne olacağını bilemeyiz...

"Belki bir gün orada oynayabilirim. Evet, Real Madrid'de olmayı çok isterim" dedi.

20 yaşındaki futbolcu, milli takımdan arkadaşı Luka Modric'in kendisini Bernabeu'da oynamaya ikna etmesine gerek duymuyor.

"Luka'nın bana Real Madrid hakkında bir şey söylemesine gerek yok, her şey çok açık zaten.

"Ben, onlar hakkındaki her şeyi biliyorum. Dünyanın en büyük kulübü olduğunu ve böyle bir takıma bağlı olmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayım."

BÜYÜK RESİM: Genç defans oyuncusu şu anda futboldaki en parlak adaylardan biri ve şimdiden Chelsea ile bağlantılı.

Gvardiol, RB Leipzig için 20 maça çıktı ve Dünya Kupası performansı, şüphesiz ki itibarını daha da artıracak.

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GVARDIOL İÇİN SIRADA NE VAR? Eğer defans oyuncusu, başarılı performansını sürdürmeye devam ederse, Avrupa'nın dev kulüpleri onun için sıraya girer.

Ve listenin en tepesindeki takım ise Real Madrid olacak gibi görünüyor.