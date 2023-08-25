Ajax'ın Ganalı oyuncusunun yeni durağının Premier Lig olması bekleniyor.

NE OLDU? Ajax'ın Avrupa Ligi ön elemelerinde Ludogorets'e karşı muhteşem bir hat-trick yapmasının ardından Kudus, geleceğinin Amsterdam'dan uzakta olduğunu herkese bir kez daha gösterdi.

Ajax menajeri Maurice Steijn, Ganalı oyuncunun 31 Ağustos'taki rövanş maçında hazır olacağı konusunda ısrar etse de Kudus, "son maçını" Ajax formasıyla oynamış olabileceğini ve West Ham'a transferinin yaklaştığını iddia etti.

NE DEMİŞLER: Kudus maçtan sonra şu ifadeleri kullandı: "Evet, sanırım bu Ajax'taki son maçımdı. Ama bakalım ertesi gün ne olacak. Görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde anlaşmaya varılıp varılamayacağını göreceğiz."

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West Ham hakkında soru sorulduğunda şu cevabı verdi: "İyi bir kulüp, evet..."

BÜYÜK RESİM: Kudus'un, West Ham'a katılmak için Chelsea'nin ilgisini reddettiği bildirildi, bu da Hammers'ın 35 milyon £ (45 milyon $) artı 3 milyon £ (4 milyon $) bonus ödeyebileceği anlamına geliyor.

Kudus'un, Londra kulübüyle 2028 yazına kadar beş yıllık bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

BİR FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Kudus, West Ham'da önemli bir role sahip olacak çünkü David Moyes, Declan Rice ve Manuel Lanzini'yi sırasıyla Arsenal ve River Plate'e kaptırdıktan sonra onu Hammers'ın orta sahasında James Ward-Prowse ile oynatmayı arzuluyor.