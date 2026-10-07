Chelsea, Liverpool ve AC Milan'ın eski golcüsü (35) emekliliğini açıkladı

Fabio Borini, kramponlarını asma kararı aldı. 35 yaşındaki eski santrfor, kariyerinde Chelsea, Liverpool ve AC Milan başta olmak üzere birçok takımda forma giydi. İtalyan futbolcu, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajla minnettarlığını dile getirdi.

Borini, 2007 yılında 16 yaşındayken Bologna’dan ayrılıp Chelsea’ye transfer olduğunda uluslararası futbolla çok erken yaşta tanıştı. İtalyan oyuncu, The Blues formasıyla A takımda toplam sekiz maça çıktı ve bu süreçte Swansea City’ye de kiralandı.

Borini, Premier League için henüz tam anlamıyla hazır görünmüyordu ve önce Parma’ya, ardından AS Roma’ya giderek İtalya’ya döndü. Daha sonra Liverpool ona İngiltere’de yeni bir fırsat verdi. 38 maç, 3 gol ve 3 asistin ardından Sunderland’e transfer oldu; burada bir kulüp adına en fazla maça çıktı (93).

2018’de AC Milan ile İtalya’nın üst düzey futboluna adım attı, ancak burada 75 maçta 8 gol ve 6 asistlik performansına rağmen hiçbir zaman tamamen tartışmasız bir isim olamadı. 2020’de bonservissiz olarak Hellas Verona’ya transfer olduktan sonra sırasıyla Fatih Karagümrük, Sampdoria ve Salford City formaları da giydi. İtalya Milli Takımı’nda ise yalnızca bir kez oynadı. Bu da 2012’de, Parma’dan Roma’ya transferinin hemen ardından gerçekleşti.

“Her şey bir uçuşla başladı” diye yazdı Borini. “Teşekkürler Chelsea. 16 yaşındaydım. Gözlerim yaşlı şekilde baştan sona geçirdiğim bir uçuştu bu ve kariyer yolculuğum onunla başladı. Gerçek bir varış noktası olmadan, sadece gerçekleştirmek istediğim hayallerle.”

“O günden itibaren kendim üzerinde çalışmaya başladım; bu kadar güçlü bir iradeye sahip o çocuğun nasıl biri olacağını bilmeden. Hayallerimi zihnimde şekillendirmeye başladım ve bir şekilde sonunda onları gerçeğe dönüştürdüm.”

“Bugün sonsuza kadar değişecek olan da işte aynı gerçeklik. Geçmişimi, bugünümü ve geleceğimi şekillendiren gerçeklik. Bugün, tıpkı o gün Londra’ya giden uçakta oturduğum zamanki gibi, beni bekleyen şey karşısında aynı duyguları hissediyorum.”

“Korku. Mutluluk. Cesaret. Belirsizlik. Hayaller. Başarı. Tutku. Fedakârlık. Hiçbir zaman inanmaktan vazgeçmeyen o çocuğa teşekkür etmek istiyorum. Ve bugün olduğum adam, geleceğe inanmaya devam edecek. Bu kez ayaklarımda top olmadan ama aynı inançla. Her zaman. TEŞEKKÜRLER. TEŞEKKÜRLER FUTBOL” ifadelerini kullandı Borini.



