Chapecoense tarihinde ilk kez ligden düştü

2016 yılındaki trajik uçak kazasında birçok futbolcusunu kaybeden Chapecoense, Brezilya Serie A liginde küme düştü.

Dün gece sahasında Botafogo’ya 1-0 yenilen Chapecoense, 71 kişinin hayata gözlerini yumduğu uçak kazasının yıl dönümünden bir gün önce, kulüp tarihinde ilk kez ligden düştü.

Arena Conda’da oynanan karşılaşmada Botafogo’ya 1-0’lık galibiyeti getiren golü 53. dakikada Rhuan attı.

Bu sonuçla 9 puanla 19. sırada kalan Chapecoense’nin ligin bitimine 3 hafta kala lige 'ya veda etmesi kesinleşti.

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Takım kaptanı Douglas maçın ardından yaptığı açıklamada “Chapecoense’yi bu duruma düşürdüğümüz için üzgünüz. Şimdi camia olarak yeniden kenetlenme zamanı. Bu takımın yeri Serie A olmalı. Bu güzel hikayeyi devam ettirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

2009 yılında Serie D’ye yükselerek profesyonel olan Chapecoense, 2014 yılında ise Serie A’ya çıkmıştı.

2016 yılında Chapecoense futbolcuları ve teknik ekibi dahil 77 kişiyi taşıyan uçak ’da düşmüş ve feci kazadan yalnızca 6 kişi sağ kurtulabilmişti.