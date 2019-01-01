Chapecoense kazasından sağ kurtuldu, kalp krizinden öldü

Chapecoense kazasından sağ kurtulan gazeteci Rafael Henzel futbol oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

ekibi Chapecoense'nin uçağı düşmüş, 71 kişinin can verdiği kazadan yalnızca 6 kişi sağ kurtulabilmişti.

O isimlerden biri de Brezilyalı gazeteci Rafael Henzel'di. Uçak kazasından sağ kurtulan Henzel, geçirdiği kalp krizinin ardından 45 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Henzel'in arkadaşlarıyla futbol oynadığı esnada kalp krizi geçirdiği ve hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Chapecoense'den yapılan açıklamada "Rafael, parlak kariyeri boyunca Chapecoense'nin hikayesini anlattı. O, kulübümüzün yeniden inşasının sembollerindendi. Rafael bu kurumun yeşil ve beyaz sayfalarında daima yer alacak" ifadelerine yer verildi.

CHAPECOENSE UÇAK KAZASI

'dan 'ya giden ve Brezilya 1. Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'yi taşıyan uçak dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi can vermişti.