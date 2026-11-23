Al Hilal savunmada felaket yaşıyor

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Tunuslu spiker Issam Chaouali, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında oynanan Al Hilal ile Özbek ekibi Neftçi arasındaki karşılaşmada dikkat çeken bir yorum yaptı. Chaouali, Faslı kaleci Yassine Bono'nun dikkat çekici performansına ve kalesini kesin gollerden defalarca kurtarmasına rağmen, maç boyunca ortaya çıkan savunma hataları konusunda Suudi Arabistan ekibinin oyuncularına uyarı niteliğinde bir mesaj gönderdi.

Chaouali, karşılaşmayı anlatırken "Yassine Bono sizi her seferinde kurtarmayacak" dedi. Bu sözlerle, Al Hilal'in savunma hatalarını örtmek için Faslı kalecisinin olağanüstü yeteneklerine güvenmesinin sürekli böyle devam edemeyeceğine açıkça işaret etti. Özellikle Özbek ekibinin oyuncuları tehlikeli bölgelere sık sık ulaşıp kaleyi tehdit ediyordu.

Tunuslu spikerin sözleri, Bono'nun bir dizi önemli kurtarış yapmasının ve rakibin yarattığı tehlikeli fırsatlarla başa çıkabildiğini göstermesinin ardından geldi. Faslı kaleci böylece takımdaki büyük değerini bir kez daha kanıtladı ve kritik müdahaleleriyle maçların seyrini değiştirebilen Al Hilal'in en önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi.

Ancak Faslı kalecinin parlaması, savunma sisteminde bazı sorunların ortaya çıkmasını engelleyemedi. Neftçi oyuncuları, pozisyon alma ve ataklara karşı koyma konusundaki hatalardan yararlanarak hareket edecek alan buldu ve Al Hilal kalesine ulaştı. Bu da Bono'yu karşılaşmanın farklı bölümlerinde sürekli baskı altında bıraktı.

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Bono, Al Hilal'i kendi hatalarından koruyor: Chaouali'nin uyarısı skorun ötesinde

Chaouali'nin yorumu, Bono'nun yeteneklerine yönelik bir eleştiriden çok, takım arkadaşlarının yaptığı hatalar karşısında Faslı kalecinin üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çekiyor. Al Hilal büyüklüğünde bir takım, özellikle AFC Elit Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir kıtasal kupa için mücadele ederken, kalecisini tüm savunma sorunlarının kalıcı çözümü haline getiremez.

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Al Hilal'in turnuvadaki hedefleri düşünüldüğünde bu tespit daha da önem kazanıyor. Takımın, hücum gücü ile oyunu kontrol etme ve topa sahip olma becerisi arasında, büyük maçlarda kendisine güven veren savunma sağlamlığıyla bir denge kurması gerekiyor. Takım rakiplerine maça dönmek için tekrar tekrar fırsat veriyorsa, rakip kaleye ulaşmak ve gol atmak tek başına yeterli olmuyor.

Karşılaşmada skor dalgalı bir seyir izledi ve şu ana kadar 2-2 berabere. Maç, Al Hilal'in hücum gücünü ortaya koyarken acilen giderilmesi gereken bazı açıkları da gözler önüne serdi.

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Chaouali'nin mesajı, Al Hilal'in teknik heyeti ve oyuncuları için bir alarm zili niteliği taşıyor. Mesaja göre Bono'nun bireysel parlaklığı takımı birçok durumda kurtarabilir, ancak savunma düzeninin ve kolektif konsantrasyonun yerini tutamaz. Üstelik önümüzdeki maçlar Al Hilal'i, hatalarını düzeltmesi için kendisine pek fırsat tanımayacak rakiplerle karşı karşıya getirebilir.