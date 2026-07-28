Goal.com
CanlıBiletler
FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

Çeviri:

Cezayir Mevlevisi maçı öncesi: Inzaghi'den Hilal taraftarını şaşırtan yeni karar

Al Hilal
MC Alger
S. Inzaghi
Premier Lig
Suudi Arabistan
Cezayir
İtalya

İtalyan teknik direktör isabetli bir karar mı verdi?

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Cezayir ekibi Mouloudia ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde aldığı yeni bir kararla "lider"in taraftarlarını şaşırttı.

Hilal, yeni 2026-2027 futbol sezonunun başlamasından önce Avusturya'daki dış kampında oynayacağı üçüncü hazırlık maçında yarın çarşamba günü Cezayir ekibi Mouloudia ile karşılaşacak.

Suudi gazeteci Hamd es-Suveylhi, Inzaghi'nin önceki kararından geri adım attığını ve Mouloudia maçının kapalı gişe oynanmaması, yayınlanması yönünde onay verdiğini söyledi.

Es-Suveylhi, Suudi kulübünün maçın canlı yayınlanabilmesi için şu anda "STC TV" kanalıyla birlikte gerekli koşulları hazırlamak üzere çalıştığını belirtti.

Cezayir ekibi Mouloudia maçı, Hilal'in Avusturya'daki dış kampında oynayacağı üçüncü karşılaşma olacak. Ekip daha önce Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etmiş, ardından Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'u 2-0 yenmişti.

Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

"Lider", önümüzdeki 3 Ağustos'ta Katar ekibi Al Ahli ile karşılaştıktan sonra Suudi başkenti Riyad'a dönmeden önce Avusturya kampındaki maçlarını tamamlayacak.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin