Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Cezayir ekibi Mouloudia ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde aldığı yeni bir kararla "lider"in taraftarlarını şaşırttı.

Hilal, yeni 2026-2027 futbol sezonunun başlamasından önce Avusturya'daki dış kampında oynayacağı üçüncü hazırlık maçında yarın çarşamba günü Cezayir ekibi Mouloudia ile karşılaşacak.

Suudi gazeteci Hamd es-Suveylhi, Inzaghi'nin önceki kararından geri adım attığını ve Mouloudia maçının kapalı gişe oynanmaması, yayınlanması yönünde onay verdiğini söyledi.

Es-Suveylhi, Suudi kulübünün maçın canlı yayınlanabilmesi için şu anda "STC TV" kanalıyla birlikte gerekli koşulları hazırlamak üzere çalıştığını belirtti.

Cezayir ekibi Mouloudia maçı, Hilal'in Avusturya'daki dış kampında oynayacağı üçüncü karşılaşma olacak. Ekip daha önce Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etmiş, ardından Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'u 2-0 yenmişti.

"Lider", önümüzdeki 3 Ağustos'ta Katar ekibi Al Ahli ile karşılaştıktan sonra Suudi başkenti Riyad'a dönmeden önce Avusturya kampındaki maçlarını tamamlayacak.