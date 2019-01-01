Cezayir galibiyetle başladı: 2-0
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Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Cezayir ile Senegal karşı karşıya geldi. Cezayir'de Fenerbahçeli Islam Slimani yedek kulübesinde ve Galatasaraylı Sofiane Feghouli ise ilk 11'de başladı.
34. dakikada Baghdad Bounedjah'ın penaltısıyla Cezayir 1-0 öne geçti. İlk yarının sonuna doğru 43. dakikada Manchester Cityli futbolcu Riyad Mahrez, ülkesini 2-0 öne geçirdi ve devre bu şekilde tamamlandı.
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İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşma Cezayir'in üstünlüğüyle sonuçlandı.
Gruptaki ilk galibiyetini alan Cezayir, 3 puan alarak grup lideri oldu. Grubun bir diğer maçında ise Senegal, Tanzanya'yı 2-0 yendi.