Cezayir galibiyetle başladı: 2-0

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Cezayir, Senegal'i 2-0 mağlup etti.

'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. Cezayir'de Fenerbahçeli Islam Slimani yedek kulübesinde ve Galatasaraylı Sofiane Feghouli ise ilk 11'de başladı.

34. dakikada Baghdad Bounedjah'ın penaltısıyla Cezayir 1-0 öne geçti. İlk yarının sonuna doğru 43. dakikada Manchester Cityli futbolcu Riyad Mahrez, ülkesini 2-0 öne geçirdi ve devre bu şekilde tamamlandı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşma Cezayir'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gruptaki ilk galibiyetini alan Cezayir, 3 puan alarak grup lideri oldu. Grubun bir diğer maçında ise Senegal, 'yı 2-0 yendi.