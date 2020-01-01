Cezary Kucharski: Lewandowski Real Madrid'e gitmek istedi
Bayern Münih'in başarılı golcüsü Robert Lewandowski'nin bir zamanlar Real Madrid'e giderek Cristiano Ronaldo ile yan yana oynamak istediği ortaya çıktı.
Polonyalı futbolcunun eski menajeri Cezary Kucharski, Futbolownia adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
"Lewandowski, görüşmelerin bir noktasında artık Bayern Münih ile sözleşme uzatmak istemedi. Bunun yerine Ronaldo orada olduğu için Real Madrid'e gitmek istedi."
"Büyük bir kulüpte bir numaralı santrfor olması gerektiğine dair onu ikna ettim. Real Madrid'de bir yerden sonra Karim Benzema'nın önüne geçebilirdi; ancak ikinci adam olacağı bir kulübe gitmesine izin veremezdim."
"Bunu Real Madrid, Arsenal veya Manchester City ile ilgili tüm transfer tartışmalarında vurguladım.”