Cezary Kucharski: Lewandowski Real Madrid'e gitmek istedi

Eski menajeri Cezary Kucharski, Robert Lewandowski'nin bir dönem Real Madrid'e giderek Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamak istediğini söyledi.

'in başarılı golcüsü Robert Lewandowski'nin bir zamanlar 'e giderek ile yan yana oynamak istediği ortaya çıktı.

Polonyalı futbolcunun eski menajeri Cezary Kucharski, Futbolownia adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Lewandowski, görüşmelerin bir noktasında artık Bayern Münih ile sözleşme uzatmak istemedi. Bunun yerine Ronaldo orada olduğu için Real Madrid'e gitmek istedi."

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"Büyük bir kulüpte bir numaralı santrfor olması gerektiğine dair onu ikna ettim. Real Madrid'de bir yerden sonra Karim Benzema'nın önüne geçebilirdi; ancak ikinci adam olacağı bir kulübe gitmesine izin veremezdim."

"Bunu Real Madrid, veya ile ilgili tüm transfer tartışmalarında vurguladım.”