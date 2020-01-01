1. Lig

Cezalı kulüp başkanı, maçı vinç üzerinden izledi!

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Murat Sancak
twitter/@AdsKulubu
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hak mahrumiyeti cezasının sürmesi nedeniyle takımının maçını izlemek için ilginç bir yöntem seçti...

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, takımının Ümraniyespor ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi saha dışındaki bir vincin üzerinden izledi. 

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor arasında oynanan kritik maçta Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, takımını yalnız bırakmadı. 

Başkan Sancak, geçtiğimiz yılın ekim ayında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 421 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. 

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