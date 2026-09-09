Suudi Arabistanlı medya mensubu Waleed Al-Farraj, son dönemde ekranlardan uzak kalmasının ardından ne zaman geri döneceğini açıkladı.

Al-Farraj, kişisel "X" hesabından paylaştığı bir gönderide şunları yazdı: "Tüm duygularınız ve dualarınız için teşekkür ederim. İnşallah cuma günü maçlarıyla birlikte Rotana Sport ma'a Waleed'de yeniden karşınızdayız."

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Waleed Al-Farraj, "Rotana Sport ma'a Waleed" programının ana sunucusu olmasına rağmen, geçen cuma gününden bu yana "Rotana Khalijia" ekranında görünmemişti.

Suudi Arabistanlı büyük medya mensubunun bu yokluğu, kendisinin bazı medya ihlalleri tespit edildiği gerekçesiyle ekranlardan uzaklaştırıldığına ve soruşturmaya sevk edildiğine işaret eden bazı haberlerle aynı döneme denk geldi.

Hatırlatmak gerekir ki Waleed Al-Farraj, geçen sezon "MBC Action" kanalında "Action ma'a Waleed" programını sunduktan sonra "Rotana" kanallarının ekranında sunuculuğa geçmişti.