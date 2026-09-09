24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
وليد الفراجrotana khalejia

Çeviri:

Cezalandırma haberlerinin ardından: Velid el-Farac dönüş tarihini açıkladı

Premier Lig
Suudi Arabistan

Suudi medya mensubu son dönemde ortalarda görünmedi.

Suudi Arabistanlı medya mensubu Waleed Al-Farraj, son dönemde ekranlardan uzak kalmasının ardından ne zaman geri döneceğini açıkladı.

Al-Farraj, kişisel "X" hesabından paylaştığı bir gönderide şunları yazdı: "Tüm duygularınız ve dualarınız için teşekkür ederim. İnşallah cuma günü maçlarıyla birlikte Rotana Sport ma'a Waleed'de yeniden karşınızdayız."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

Waleed Al-Farraj, "Rotana Sport ma'a Waleed" programının ana sunucusu olmasına rağmen, geçen cuma gününden bu yana "Rotana Khalijia" ekranında görünmemişti.

Suudi Arabistanlı büyük medya mensubunun bu yokluğu, kendisinin bazı medya ihlalleri tespit edildiği gerekçesiyle ekranlardan uzaklaştırıldığına ve soruşturmaya sevk edildiğine işaret eden bazı haberlerle aynı döneme denk geldi.

Hatırlatmak gerekir ki Waleed Al-Farraj, geçen sezon "MBC Action" kanalında "Action ma'a Waleed" programını sunduktan sonra "Rotana" kanallarının ekranında sunuculuğa geçmişti.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin