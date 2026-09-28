Cezai dava mı? Barcelona, Florentino Perez'i mahkemeye taşıyor

Barcelona ile Real Madrid arasındaki kriz, saha dışında yeni bir bölüme doğru ilerliyor. Kraliyet kulübünün başkanı Florentino Perez'in İspanya'nın başkentindeki mahkeme önüne çıkacağı tarih belli oldu; bunun arkasında ise Barcelona'nın, geçtiğimiz mayıs ayında bir basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle açtığı dava yatıyor.

"Marca" gazetesininaktardığına göre Florentino Perez, 25 Kasım günü sabah saat 09.40'ta Madrid mahkemelerinde Barcelona ile bir uzlaşma oturumuna katılacak. Bu adım, iki ezeli rakip arasında tırmanan anlaşmazlıkta yeni bir aşamayı temsil ediyor.

Barcelona, Florentino'nun geri adım atmasını istiyor

Oturum, Barcelona'nın Florentino Perez aleyhine hakaret suçlamasıyla yaptığı başvurunun ardından gerçekleşiyor. Katalan kulübü, Real Madrid başkanından, kulübün imajına ve itibarına zarar verdiğini düşündüğü bazı açıklamalarından geri adım atmasını talep ediyor.

Uzlaşma oturumunun temel amacı, anlaşmazlığı sona erdirecek bir çözüme ulaşmak olacak. Ancak Barcelona, Real Madrid başkanının taleplerine yanıt vermemesi halinde başvuracağı adımı şimdiden belirlemiş durumda.

Barcelona'nın açıkladığı tutuma göre, Perez'in oturuma katılmaması ya da anlaşmazlık konusu olan açıklamalarından geri adım atmadan katılması, kulübü onun hakkında cezai dava açmaya itebilir. Böylece kriz, iki kulüp arasındaki medyatik bir karşı karşıya gelmeden yargı önündeki bir anlaşmazlığa dönüşmüş olacak.

Krizi ateşleyen açıklamalar

Davanın kökleri, Florentino Perez'in geçtiğimiz 12 mayısta düzenlediği basın toplantısına dayanıyor. Perez o toplantıda Negreira davasından söz etmiş ve Barcelona'ya sert eleştiriler yönelterek, davadaki yolsuzluk olarak nitelendirdiği durumun "sistematik" olduğunu ve bunun "tarihteki en büyük skandalı" temsil ettiğini vurgulamıştı.

Real Madrid başkanı açıklamalarında davanın unutulamayacağını söyleyerek, kulübünün UEFA'ya göndermek üzere 500 sayfalık bir dosya hazırladığını belirtmiş, ayrıca dosyaya ilişkin UEFA yetkilileriyle görüştüğünü de teyit etmişti.

Perez ayrıca, Real Madrid'in kararlardan zarar gören takımın her zaman kendisi olmadığını söyleyerek, Barcelona'nın "her zaman kazançlı çıktığını" eklemiş, ardından UEFA'nın davaya müdahale etmesi gerektiğinin altını çizmişti.

Real Madrid başkanı, geniş yankı uyandıran bir başka açıklama daha yapmış; kulübün kazandığı yedi lig şampiyonluğunun aslında 14 olabileceğini söyleyerek, takımından yedi şampiyonluğun "çalındığını" iddia etmişti.

Yuste yanıt verdi; olay tırmanmaya doğru gidiyor

Perez'in açıklamaları, bunları kulübe ve itibarına hakaret olarak değerlendiren Barcelona yönetiminin öfkesini çekti. Barcelona başkan yardımcısı Rafa Yuste ise günler sonra sert açıklamalarla yanıt verdi.

Yuste, Florentino Perez'in "istikrarımızı bozmak için iftiraya başvurduğunu" söyleyerek, iki tarafın mahkemede karşı karşıya geleceğini belirtti ve Barcelona'nın kulübün adına ve armasına yapılacak hakarete izin vermeyeceğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz haziran ayında Barcelona, yasal süreci başlattığını resmen duyurdu ve Florentino Perez aleyhine hakaret suçlamasıyla cezai dava açmadan önce, İspanya Ceza Kanunu'nun 205. maddesine dayanarak bir uzlaşma oturumu talebinde bulunduğunu açıkladı.

Kulüp, bu işlemdeki amacının Perez'i, Barcelona'nın yalan olduğunu ve imajına ile itibarına hakaret niteliği taşıdığını düşündüğü belirli açıklamalardan geri adım atmaya zorlamak olduğunu vurguladı.

25 Kasım oturumunun belirlenmesiyle birlikte Florentino Perez artık kritik bir yargı randevusuyla karşı karşıya. En dikkat çeken soru ise, karşı karşıya gelmenin uzlaşma oturumu sınırlarında sona erip ermeyeceği ya da İspanyol futbolunun iki devi arasındaki anlaşmazlığın gerçekten cezai bir davaya taşınıp taşınmayacağı olarak öne çıkıyor.











