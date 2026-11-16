Ceza bitti, davalar kapanmadı: Rubales 3 yıl sonra men cezasından dönüyor

İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Luis Rubiales, 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde yaşanan olaylar nedeniyle kendisini 3 yıl boyunca futbolla ilgili her türlü faaliyetten uzak tutan men cezasını geride bırakmaya hazırlanıyor. Federasyon başkanlığı dönemiyle bağlantılı bazı yargı dosyaları sürse de Rubiales, futbol kuruluşlarında yeniden görev alabilecek duruma geliyor.

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"Marca" gazetesinin haberine göre Rubiales'in men cezası yarın, salı günü sona eriyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İspanya'nın Sidney'de Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladığı tören sırasındaki davranışları nedeniyle Rubiales'e İspanya'da ve yurt dışında futbolla ilgili her türlü faaliyetten men cezası vermişti.

Olay, spor camiasında büyük tartışmalara yol açmıştı. Rubiales, İspanya Milli Takımı'nın turnuva tarihindeki ilk şampiyonluğunun kutlamaları sırasında oyuncu Jenni Hermoso'yu rızası olmadan dudağından öpmüş, ayrıca zaferin kutlandığı sırada şeref tribününde uygunsuz bir hareket yapmıştı.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), iki olay nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanına her biri 18 ay olmak üzere iki ceza vermişti. Ardından FIFA devreye girerek 26 Ağustos 2023'te Rubiales'i geçici olarak görevden uzaklaştırmış, daha sonra da futbolla ilgili her türlü faaliyetten 3 yıl men cezası vermişti.

Şubat 2025'te Spor Tahkim Mahkemesi men kararını onadı ve Rubiales, ceza sona erene kadar futboldaki görev ve faaliyetlerden uzak kalmaya devam etti . Cezanın sona ermesi, gerekli yasal ve idari şartları yerine getirmesi halinde Rubiales'in spor dünyasına dönme ihtimalinin de önünü açıyor.

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Sportif ceza sona ermiş olsa da Hermoso'yu öpmesiyle ilgili dava, Rubiales'in geleceğinin üzerinde gölge olmaya devam ediyor. İspanya Ulusal Mahkemesi, Haziran 2025'te Rubiales'in cinsel saldırı suçundan mahkûmiyetini onamış ve kendisine 10.800 euro para cezası vermişti.

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Mahkeme ayrıca İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanının manevi tazminat olarak Hermoso'ya 3.000 euro ödemesine hükmetmiş, zorlama suçlamasından beraatini ise onamıştı. Rubiales ise karara karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurarak beraatine karar verilmesini talep etti.

İspanyol haber ajansının Eylül 2026'da aktardığına göre Yüksek Mahkeme'nin itirazı inceleyip bu yıl sona ermeden kararını vermesi bekleniyordu. Bu durum, yargı sürecini Rubiales'in gelecekte atabileceği her adımı etkileyen en önemli faktörlerden biri haline getiriyor.

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Hukuki sorunlar Hermoso davasıyla da sınırlı değil. İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, turnuvanın Suudi Arabistan'a taşınmasına ilişkin anlaşmayla ilgili İspanya Süper Kupası davasında soruşturma altında bulunmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra federasyonun onun başkanlığı döneminde imzaladığı sözleşmelere ilişkin başka dosyalar da bulunuyor.

Soruşturmalar La Cartuja Stadı'nın yenileme sözleşmesini de kapsıyor. Majadahonda Mahkemesi, Rubiales'in görev süresi boyunca gerçekleştirilen bir dizi işlemi incelemeyi sürdürüyor. Hâkimin Haziran 2026'da soruşturmayı altı ay daha uzatma kararı alması, sportif men cezası sona erse de davanın devam edeceği anlamına geliyor.

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İspanya Futbol Federasyonu başkanlığından ayrıldığından bu yana Rubiales, medyaya çıkarak ve federasyon yönetimiyle ilgili çeşitli konuları gündeme getirerek spor dünyasındaki varlığını korumaya çalıştı. Ayrıca yaşadıklarını ve görevinden düşmesine yol açan olayları anlattığı "Rubiales'i Öldürün" adlı bir kitap yayımladı.

Rubiales, Kasım 2025'te gelecekte idari görevler üstlenme ihtimaline ilişkin iki Asya federasyonuyla görüştüğünü açıklamış, ancak bu federasyonların kimliğini ya da konuşulan görevlerin niteliğini paylaşmamıştı. Bu da cezanın sona ermesinin ardından bir sonraki adresine dair spekülasyonların önünü açmıştı.

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Ancak İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, yoğun eleştiriler arasında bıraktığı göreve geri dönme konusunda daha temkinli görünüyor. Rubiales, geçen eylül ayında katıldığı bir programda federasyon başkanlığına yeniden aday olmayı düşünmediğini vurgulamış, şu anki önceliklerinin ailesi, kendi işleri ve devam eden davalarda kendini savunmak olduğunu belirtmişti.

Böylece Rubiales, 17 Kasım 2026 itibarıyla futbolla ilgili faaliyetlerde bulunma hakkını yeniden kazanıyor ve gerekli şartları yerine getirmesi halinde İspanya Futbol Federasyonu bünyesindeki görevlere aday olabilecek. Ne var ki cezanın sona ermesi, futbol dünyasına döneceği anlamına gelmiyor. Özellikle de görevinden ayrıldığından bu yana peşini bırakmayan davalar sürerken Rubiales, şu ana kadar resmi bir dönüş planı açıklamış değil.