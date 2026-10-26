El Clasico maçının hakemi Martinez Munuera, Barcelona ile Camp Nou'da konuk ettiği Real Madrid'i karşı karşıya getiren mücadelede Barça taraftarını kınadı.

Real Madrid, La Liga'nın ilk devresindeki El Clasico karşılaşmasında Barcelona'yı kendi sahasında 2-1 mağlup etti.

"Marca" gazetesine göre El Clasico maçı, Barcelona taraftarlarının bir bölümünün Real Madrid oyuncularının ikinci golü kutladığı tarafta konumlanarak kraliyet ekibinin oyuncularına eşya atmaya başlamasıyla üzücü bir görüntüye sahne oldu.

Olay, Real Madrid'in Kylian Mbappe'nin kaydederek maçı 1-2 sonuçlandırdığı ikinci golünün ardından yaşandı.

Martinez Munuera raporda şunları yazdı: "87. dakikada, konuk takımın golünü kutladığı sırada, kıyafetlerinden ve tezahüratlarından da açıkça anlaşıldığı üzere çoğunlukla ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu kuzey taraftaki tribünden bir su şişesi ve bir kutu Coca-Cola atıldı. İki cisimden hiçbiri herhangi bir oyuncuya isabet etmedi."

Hakem, protokolün devreye sokulmasının gerektiğini ve maçın bu olay nedeniyle durdurulduğunu açıkladı: "Bu olaylar nedeniyle, eşya atma protokolünün ilk aşaması devreye sokuldu ve bu durum iç anons sistemi aracılığıyla duyuruldu."

Şunları ekledi: "Bunun sonucunda maç bir dakika yirmi saniye boyunca durdu. Maçın geri kalanında benzer bir olay yaşanmadı."