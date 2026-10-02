Medyanın karşısındaki sakin açıklamaların ve gülümsemelerin ardında, Ousmane Dembélé ile Kylian Mbappé arasındaki ilişkinin hâlâ ciddi bir gerilim taşıdığı görülüyor. İkilinin aralarında herhangi bir anlaşmazlık olduğunu reddetmeye çalışmasının ardından "Foot Mercato" sitesi, krizin bitmediğini ve Fransa Milli Takımı'nın iki yıldızı arasındaki yanlış anlaşılmanın belki de kamuoyuna yansıdığından çok daha derin bir iz bıraktığını gösteren yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.

Mbappé kısa süre önce Dembélé ile konuştuğunu belirterek aralarında herhangi bir gerilim bulunmadığını vurgulamıştı; ancak "L'Équipe" gazetesi, Fransa Milli Takımı kampının içindeki gerçeğin çok daha karmaşık olduğuna ve Horozlar'ın kaptanının açıklamalarının Dembélé'ye yakın birçok kişiyi şaşırttığına dikkat çekti.

Haberlere göre, biri tarafından gönderilen ve yanıtsız kalan bir mesaj dışında, Clairefontaine kampı başlamadan önce oyuncular arasında fiilî bir iletişim yaşanmadı. Mbappé kampa geldiğinde ise, krizin yönetiliş biçiminden öfkeli görünen Dembélé'nin tepkisiyle karşılaştı.

Dembélé de İtalya karşılaşması öncesindeki basın toplantısında tartışmayı sonlandırmaya çalışmış, meselenin "sosyal medyadaki küçük atışmalardan" ibaret olduğunu söyleyerek bu yaşta bunlarla ilgilenmediğini, Mbappé'nin yanında yemek masasına oturduğunu ve aralarında bir sorun bulunmadığını belirtmişti.









Ayrıntılar, yanlış anlaşılmanın tek taraflı olmadığını ortaya koyuyor; zira Mbappé'nin, özellikle bu düzeye ulaşmayan daha önceki sözlü anlaşmazlıklar da göz önüne alındığında, takım arkadaşının öfkesinin bunca süre devam etmesini beklemediği anlaşılıyor.

Buna karşılık "L'Équipe", oyuncular arasındaki ilişkinin eskisi gibi olmadığını ve milli takımdaki bazı kişilerin, yaşananların ilişkilerinde uzun vadeli bir iz bırakabileceğine inandığını belirtiyor.

Mbappé'ye yakın çevre de mevcut kampta dikkat çekici bir değişim yaşadı; Mbappé, Dembélé ile aralarındaki alışılmış uyumun görülmediği bir dönemde Michael Olise'ye daha fazla yakınlaştı.

İki yıldız bir kriz olduğunu reddetmekte ısrar ederken, Fransa Milli Takımı'nın içindeki hava, kameraların gözünden uzakta sessiz bir soğuk savaşa daha yakın görünüyor.