'Cevap vermeyeceğim' -Ancelotti, Mbappe hakkındaki Real Madrid söylentilerine yanıt vermeyi reddetti

Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe'nin Ocak ayında Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki iddialara cevap vermeyi reddetti.

NELER OLDU? Marca'da yayınlanan bir habere göre PSG oyuncusu Mbappe, Ocak ayında PSG'nin ona 'ihanet' ettiğini düşündüğü gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediğini bildirmişti. PSG tarafı Mbappe'nin PSG'de mutsuz olduğu iddialarını yalanladı ancak konu gündemde kalmaya ve tartışılmaya devam etti. Kylain Mbappe'nin Real Madrid'e gitmek istediği ve daha önce gitmediği için pişman olduğu iddia edildi. Carlo Ancelotti, Mbappe ve Real Madrid sorusuna daha önce 'Bu sorudan vazgeçin artık.' şeklinde bir yanıt vermişti. Ancelotti, bu sefer soruyu farklı bir şekilde yanıtladı ancak yine konuşmak istemedi.

NE SÖYLENDİ? Ancelotti, Mbappe'nin Ocak ayında takıma katılıp katılmayacağı sorusuna, "Bunu sormaya cesaretin var.... Cevap vermeyeceğim. Cevap vermek zorunda değilim." şeklinde bir yanıt verdi.

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SIRADA NE VAR? 16 Ekim Pazar günü Paris Saint-Germain Marsilya ile karşılaşacak. Real Madrid ise El Clasico gecesi için Barcelona'yı ağırlayacak.