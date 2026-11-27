Jose Mourinho, teknik müdahaleleri ve cesur oyuncu değişiklikleriyle maçları okuma ve sonuçlarını etkileme becerisini kanıtlamayı sürdürüyor. Portekizli teknik adam, Real Madrid'i üst üste 10 galibiyete taşıdı. Bu galibiyetlerin 4'ünde takım, Mourinho'nun maç içinde aldığı kritik kararlar sayesinde geriye düştüğü maçları kazanmayı başardı.

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İspanyol gazetesi AS'nin haberine göre Mourinho, maç yönetimi nedeniyle övgü aldığında ilgiyi her zaman kendi üzerinden uzaklaştırmaya özen gösteriyor. Portekizli teknik adam bu övgülere "Asıl övgüyü hak edenler onlar" diye karşılık veriyor, her geri dönüşün ardından da "Başarı onlara ait" vurgusunu yapıyor.

Buna rağmen Mourinho'nun teknik müdahaleleri, onun yönetimindeki ikinci Real Madrid döneminin ayırt edici özelliği haline geldi ve art arda gelen galibiyet serisinde belirleyici bir rol oynadı.

Roma, AEK, Celta Vigo ve PSV Eindhoven karşısında alınan 4 galibiyet, Real Madrid'in skorda geriye düştükten sonra oyunu çevirmesiyle geldi. Bu geri dönüşlerin her birinde, klasik oyuncu değişiklikleriyle yetinmeyen, takımının ihtiyaçlarını okuyup doğru anda müdahale etmeyi bilen Mourinho'nun açık imzası vardı.

Portekizli teknik adamın etkisi yalnızca geri dönüş maçlarıyla sınırlı kalmadı. Başka kararlar da puan kazanılmasına katkı sağladı. Bunlar arasında El Clásico'nun son anlarında Camavinga'yı oyuna alması ve Espanyol ile Elche maçlarında görüldüğü üzere Espí'nin süresini yönetme biçimi öne çıkıyor.

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Bu örnekler, Mourinho'nun maçın gidişatını ne kadar isabetli okuduğunu, oyunda yaşanan değişikliklere ne kadar hızlı tepki verdiğini ve taktik riskler içerse bile cesur kararları uygulamaktan çekinmediğini ortaya koyuyor.

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PSV Eindhoven karşısındaki etkileyici ikinci yarının ardından Portekizli teknik adam, takımının hâlâ gelişmeye ihtiyacı olduğunu kabul ederek "Hâlâ düzeltilmesi gereken şeyler var" dedi ve şöyle ekledi: "Böyle bir ilk yarı oynarsak düzeltilmesi gereken şeyler her zaman olacak." Bu sözler, Mourinho'nun takımın ortaya koyduğu performansı övmekle yetinmek yerine eksikliklere odaklandığını gösteriyordu.

Real Madrid'in maç içindeki performansında yaşanan dönüşümün nedenleri sorulduğunda Mourinho, bunu Bernardo Silva ve Arda Güler'i oyuna almasına bağladı: "Bu, Bernardo ve Arda ile oynamamız sayesinde oldu. Bu iki oyuncunun bildiği tek şey futbol oynamak. Savunma oyuncusu ya da belirli pozisyonlara bağlı oyuncular değiller ama maça farklı bir dinamizm kattık."

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PSV Eindhoven karşısında Mourinho, Tchouameni'yi oyundan alıp orta sahada Arda Güler ile Bernardo Silva ikilisine güvenme yönünde cesur bir karar verdi. Bu tercih takıma ek hücum seçenekleri kazandırdı ancak karşılığında rakibe yararlanabileceği daha geniş alanlar bıraktı.

Portekizli teknik adam takımını savunmada savunmasız bırakmadı. Stoper hattında çifte değişikliğe giderek Militão ve Rüdiger yerine Huijsen ile Konaté'yi oyuna aldı. Bu ikili, şu sıralar daha fazla özgüven ve ikili mücadelelerde daha iyi bir performans sergiliyor.

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Bu savunma düzenlemesi, Mourinho'nun pres hattını yukarı çekmesine ve hatlar arasındaki mesafeyi daraltmasına yardımcı oldu. Böylece Real Madrid hareketlerinde daha derli toplu bir görüntü çizdi. Ardından oyuna giren Jude Bellingham, takımın performansındaki dönüşümü tamamladı.

Mourinho imzalı remontada

Roma maçında Mourinho'nun karşılaşmaların seyrini değiştirme becerisi açıkça görüldü. Real Madrid 3-1 gerideyken Portekizli teknik adam 59. dakikada müdahalelerine başladı ve Vinicius yerine Endrick'i, Dumfries yerine Arda Güler'i oyuna aldı.

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Bu değişiklikler yalnızca hücumu canlandırmakla kalmadı. Mourinho, Valverde'yi bek pozisyonuna çekti, Güler'i orta sahada Tchouameni'nin yanına yerleştirdi, Diomande'yi sol kanada kaydırdı ve Endrick'i sağ kanatta görevlendirdi.

Ardından Portekizli teknik adam ikinci bir değişiklik dalgasına gitti ve bu hamleler maçın en belirgin kırılma noktası oldu. Tchouameni yerine Bernardo Silva, Cucurella yerine Carreras, Diomande yerine ise Carlos Espí oyuna girdi.

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Bu hamleler kısa sürede meyvesini verdi. Real Madrid yalnızca 7 dakika içinde Espí, Endrick ve Rüdiger'in golleriyle 3 gol buldu ve art arda alınan teknik kararlar sayesinde geriye düştüğü maçı galibiyete çevirdi.

Benzer senaryo AEK karşısında da yaşandı. Real Madrid 75. dakikaya gelindiğinde 2-1 gerideydi. Mourinho önce Endrick, Valverde ve Carreras'ı, ardından Brahim Diaz ile Carlos Espí'yi oyuna sürdü. Bu değişiklikler dengeyi takımın lehine çevirdi ve skorun tersine dönmesini sağladı.

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Celta Vigo karşısında ise Mourinho yine maçın kaderini belirleyen bir dizi değişiklikle oyuna müdahale etti. 57. dakikada Bernardo Silva, Carreras ve Trent'in yerine Valverde, Cucurella ve Vinicius'u oyuna aldı.

Portekizli teknik adam müdahalelerini 71. dakikada Diomande yerine Endrick'i oyuna alarak sürdürdü. Aynı dakikada Camavinga'nın yerine de Espí'yi sahaya sürdü ve takımına üstünlük sağlayacak çözümler aramaya devam etti.

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Böylece Mourinho'nun değişiklikleri kadroda yapılan basit düzenlemeler olmaktan çıkıp Real Madrid'in sonuçlarını etkileyen bir unsura dönüştü. Portekizli teknik adam, takımı kritik bir müdahaleye ihtiyaç duyduğu her an maçların seyrini değiştirebildiğini kanıtladı. Raporun özetlediği gibi, Mourinho ağacı salladığında meyveler mutlaka düşüyor.