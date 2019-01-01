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Cesc Fabregas, Monaco'ya çok yakın

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Getty/Goal
Chelsea ile bağlarını koparmak üzere olan Cesc Fabregas'ın yeni takımı belli oluyor.

Maurizio Sarri yönetiminde forma şansı bulamayan ve Chelsea kariyerinin sonlarına gelen Cesc Fabregas'ın yeni kulübü belli oluyor.

Fenerbahçe'yle de adı geçen İspanyol yıldız için Milan devredeydi ancak ekonomik anlamda zor günler geçiren İtalyan ekibi, Fabregas için hamle yapmaktan kaçındı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, son günlerde Fabregas için devreye giren Monaco, oyuncunun transferinde büyük aşama kaydetti.

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Thierry Henry yönetiminde yeni bir oluşuma giren Monaco, ligin dibinden sıyrılmak ve ikinci yarıda iyi bir grafik çizmek için kolları sıvadı.

Öte yandan Fabregas'ın Thierry Henry ile Arsenal'den takım arkadaşı olmaları da bu transferin önünü açıyor.

Mevcut şartlarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fabregas konusunda ilerleyen günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.

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