Cesc Fabregas: Mbappe, Real Madrid için çok uygun

Monaco forması giyen Cesc Fabregas, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin Real Madrid için çok uygun bir isim olduğunu söyledi.

'in 21 yaşındaki yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, geçtiğimiz sezondan bu yana ile anılıyor.

ve formaları giyen ve şimdi 'da oynayan 33 yaşındaki İspanyol futbolcu Cesc Fabregas, Mbappe ve Real Madrid'in birbiri için çok uygun olduğuna inanıyor.

Estudio Estadio isimli programa konuşan tecrübeli isim, Mbappe'nin bir gün Ballon d'Or ödülünü kazanabileceğini ve bunu en iyi Real Madrid'de yapabileceğini belirterek şunları söyledi:

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Daha fazla takım

"Mbappe en iyi futbolcu olmak adına çok istekli bir çocuk. Oyun tarzı sayesinde Real Madrid gibi bir takıma çok iy bir şekilde uyar."

Arsenal'dan ayrıldıktan sonra Barcelona'ya transfer olan Fabregas, Real Madrid'in de bir seçenek olduğunu itiraf etti:

"Daha önce de belirtmiştim. Real Madrid'e gitme ihtimalim de söz konusuydu. Ancak nihayetinde benim oynamak istediğim yer Barcelona'ydı."