2 Eylül'de Brezilya Kupası çeyrek final rövanşında Palmeiras'a karşı oynanan maçta (0-0) yaşadığı uyluk sakatlığı, Neymar'ı şu anda sahalardan uzak tuttu. 34 yaşındaki oyuncu bunun ardından faaliyetlerini kısa süre içinde kulüp yönetimine kaydırdı.

Ancak yeni oyuncuların transfer edilebilmesinin ön koşulu, FIFA tarafından uygulanan transfer yasağının kaldırılmasıydı. Bu ceza, Santos ile AS Monaco arasında Temmuz 2023'te gerçekleşen ve şu anda Bahia forması giyen Jean Lucas'ın transferi nedeniyle yaşanan hukuki anlaşmazlıktan kaynaklandı.

Prenslik kulübü iki milyon avro talep etti. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Santos'un itirazını reddettikten sonra FIFA, 1 Temmuz 2025'te üç transfer dönemi için yasak getirdi.

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Neymar'ın şirketi Santos FC'nin borçlarını ödedi

Medya haberlerine göre bu durumda şimdi devreye Neymar ailesinin spor pazarlama şirketi NR Sports girdi. Şirket, ligde 13. sırada yer alan takımın borçlarını kapattı ve karşılığında formalar üzerinde reklam alanları aldı. O tarihten bu yana siyah-beyaz formalarda, NR Sports'un satın aldığı Pele markası yer alıyor.

Yaptırımın kaldırılmasının ardından Neymar, güvendiği eski yol arkadaşlarını Santos'a çekti. Yapılan transferler arasında eski Gremio yeteneği Arthur da bulunuyor. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Avrupa'da ne Barcelona'da (2018-2020) ne de Juventus'ta (2020'den itibaren) beklenen çıkışı yapabildi. Arthur, Aralık 2026'ya kadar kısa süreli bir sözleşmeye imza attı.

Buna ek olarak Everton Cebolinha da kulübe katıldı. 30 yaşındaki kanat forvet (25 milli maç), 2022 yılında Benfica'dan Flamengo'ya transfer olduktan sonra son dönemde artık ikna edici performans sergileyemiyordu. Profesyonel futbolcu, "Rusya'ya imza atmak üzereydim ama Neymar'la birlikte oynama fikri fazla cazipti. Onunla konuştum ve gitmem gerektiğini anladım" dedi.

Philippe Coutinho, Neymar nedeniyle Santos'a transfer oldu

Philippe Coutinho da imza atmaya ikna oldu. Vasco da Gama ile sözleşmesini şubatta feshettikten sonra, 34 yaşındaki eski Liverpool ve Bayern Münih hücum oyuncusu kariyerini bitirmeye yakındı. Daha önce 2009 U17 Dünya Kupası'nda ve 2022 Dünya Kupası'nda birlikte forma giydiği Neymar'la yeniden oynama ihtimali, bu tercihinde belirleyici oldu.

Sahada ise takım, Atletico Mineiro karşısında ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Copa Sudamericana'da yarı finale yükselmeyi hedefliyor. UOL portalından Bruno Lima gelişimi şöyle değerlendirdi: "Bu yeni transferler hâlâ en üst seviyelerinden çok uzakta, ancak takıma katma değer sağlayacaklar. Şu anda taraftarlar mali sonuçları düşünmüyor, çünkü o faturanın ödenmesi gerekecek. Ama taraftarlar hırslarını yeniden keşfetti. Heyecandan çılgına dönmüş durumdalar ve CEO'ya dönüşen bu Neymar'a bayılıyorlar!"