Cenk Tosun'un yeni adresi Crystal Palace!

Everton'da forma şansı bulamayan milli futbolcu sezon sonuna dek Crystal Palace formasını terletecek.

, milli futbolcu Cenk Tosun 'u sezon sonuna kadar 'a kiraladı.

Bu sezon sadece beş Premier Lig maçında şans bulabilen yıldız golcünün adı başta Beşiktaş olmak üzere bazı Süper Lig kulüpleriyle de anılıyordu fakat tercihi İngiltere'de kalmaktan yana oldu.

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Sakatlıklarla boğuşan Palace, Cenk'i kadrosuna katarak Jordan Ayew'in üzerindeki yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Crystal Palace Başkanı Steve Parish , kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Cenk'in transferinden ötürü mutlu olduklarını belirtirken, "Sezonun ilk yarısını iyi bir şekilde geçirdik ve Cenk'in aramıza katılmasıyla kadromuz daha da güçlendi. Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Cenk golcü bir oyuncu olarak kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Onu bir süredir beğeniyle takip ediyorduk, kadromuza katıldığı için çok memnunuz." diye konuştu.

Palace, Cenk için 2017-18 sezonu başında da önemli girişimler yürütmüş fakat o dönem Beşiktaş'ı bonservis konusunda ikna edememişti. Cenk o sezonun devre arasında 22.5 milyon euro karşılığında Everton'ın yolunu tuttu.