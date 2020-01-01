Cenk Tosun'a Crystal Palace kancası

Everton forması giyen A Milli futbolcu Cenk Tosun'a Crystal Palace talip oldu.

Ocak 2018'den beri 'da oynayan 28 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun için 'ın devrede olduğu iddia edildi.

Sky Sports'un haberine göre Crystla Palace, adı Beşiktaş ve ile de geçen Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslara başladı.

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Tecrübeli golcünün de Süper Lig'e geri dönmek istemediği ve kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği belirtildi. Cenk Tosun bu sezon ligde sadece 5 karşılaşmada oynayabildi ve 1 gol attı.

EURO 2020 için hazır olmak isteyen Cenk Tosun'un ligde daha fazla forma şansı bulmak istediği bilgisine yer verildi. Ayrıca ligde 9. sırada yer alan Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson da geçtiğimiz günlerde ara transfer döneminde takıma en az bir tane santrfor almak istediğini söylemişti.