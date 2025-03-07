Cenk Tosun'un yeni kulübü belli oluyor: Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Cenk Tosun için Japonya'dan sürpriz bir iddia gelirken ortada tek bir pürüz kaldı.

Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılabilir

Japonya'ya transferi için tek bir pürüz kaldı

33 yaşındaki futbolcu için temaslara başladı

NE OLDU? Cengiz Ünder'le yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanabilir. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde pek fazla süre bulamazken kulüpten ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Milli golcü için Japonya'dan sürpriz bir iddia geldi.

BÜYÜK RESİM: Sky DE'nin haberine göre, Japon ekibi Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Taraflar arasında görüşmeler yapıldı ancak mali engellerin aşılması gerekiyor.

Japonya'da transfer dönemi 26 Mart'ta sona eriyor.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra sezon başında Fenerbahçe'ye iki yıllık imza atan Cenk Tosun, toplamda 17 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 3-1 mağlup olan Cenk Tosun bu karşılaşmada forma şansı bulamamıştı. Milli golcü, Fenerbahçe'nin Rangers'la 13 Mart'ta oynayacağı rövanş maçında da yedek kulübesinde olacak gibi görünüyor.