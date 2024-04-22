Cenk Tosun, Süper Lig'de sürpriz bir takım ile görüşüyor

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Süper Lig'e yeni gelecek bir takıma transfer olabilir.

Cenk Tosun'un Beşiktaş ile sözleşmesi bitiyor

Siyah-beyazlılara veda edebilir

Eyüpspor iddiası gündeme geldi

NE OLDU? Beşiktaş'ta Salih Uçan ile Cenk Tosun'un sezon sonunda sözleşmesi sona ererken birçok transfer iddiası da gündeme geliyor. Sözcü'nün haberine göre, Beşiktaş'tan yavaş yavaş kopan Cenk Tosun, Eyüpspor ile temas halinde ve önümüzdeki sezon için bir sürpriz yaşanabilir.

BÜYÜK RESİM: Cenk Tosun kendisine tribünlerden gelen tepkinin de etkisiyle Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakıyor ve Eyüpspor ile temas kurdu.

DAHA FAZLASI: Salih Uçan ile kopma noktasına gelen görüşmeler ise son dönemde olumlu yönde ilerliyor. Tarafların ücret pazarlıklarında geri adımlar attığı ve anlaşma noktasına yaklaşıldığı iddia edildi.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş ile Cenk Tosun sezon sonu yaklaşırken kontrat hala daha yenilemedi. Deneyimli golcü gelecek sezon Süper Lig'de Eyüpspor forması giyebilir.