Cenk Tosun, Samatta ve Cisse'yi geçti

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, dakika başına gol ortalamasında Fenerbahçe'nin golcülerini geride bıraktı.

Beşiktaş, devre arasında Premier Lig ekibi Everton'dan eski yıldızı Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Milli oyuncu, görev yaptığı iki karşılaşmada üç gol atarak kazanılan 6 puana önemli bir katkı verdi.

Cenk Tosun, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe'nin forvetleri Mbwana Samatta ve Papiss Cisse'yi dakika başına gol istatistiğinde geride bıraktı.

118 dakikada 3 gol

Cenk Tosun, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra, görev aldığı Gençlerbirliği ve Alanyaspor karşılaşmalarında 118 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu 118 dakikada 3 kez gol sevinci yaşadı. Böylece Cenk Tosun, 39 dakikada bir gol kaydetmiş oldu.

Süper Lig'de 24 maçta 1271 dakika süre alan Samatta ise, 5 kez gol atma başarısı gösterdi. Tanzanyalı yıldız böylece 254 dakikada bir gol sevinci yaşamış oldu.

Sezon başında takıma katılan bir diğer forvet oyuncusu Papiss Cisse ise, 21 maçta 4 gol attı. Cisse, 643 dakika sahada kalırken, 161 dakikada bir gol atma başarısı göstermiş oldu.

Cenk Tosun ayrıca, 3 gol attığı bu iki karşılaşmada 9 kez girdiği ikili mücadelelerden 3 kez galip çıktı. Yıldız oyuncu 6 kez hava topu kazanırken toplamda rakip kaleye 5 isabetli şut gönderdi.

Cenk Tosun'un kariyerinden satırbaşları

Futbola doğum yeri olan Almanya'da başlayan Cenk Tosun, 2011 yılında Gaziantepspor'a transfer oldu. 2014 yılına kadar burada kalan Cenk, 2014/2015 sezonu öncesi Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Siyah - beyazlı ekipte 4 yıl kalan Cenk, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. 2017/2018 sezonunun devre arasında Everton, 22.50 milyon euro ödeyerek Cenk'i kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi tarafından bir dönem Crystal Palace'a kiralanan 29 yaşındaki golcü, bu sezon devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a geri döndü. Cenk Tosun Premier Lig'de 54 maçta 10 gol atarken 3 kez de asist yaptı.