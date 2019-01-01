Cenk Tosun, İtalya'ya transfer olabilir

Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun, devre arasında İtalya'nın yolunu tutabilir.

Marco Silva'nın göreve gelmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Bleacher Report muhabiri Dean Jones'un haberine göre, tecrübeli futbolcunun menajerleri oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılması için çalışmalara başladı.

Cenk Tosun'un 'a daha güçlü ve formda dönmek için kiralık olarak başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtilirken 28 yaşındaki golcü için takımlarının önemli bir alternatif haline geldiği ifade edildi.

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Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Cenk Tosun, 2017 başında 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ada ekibinin yolunu tuttu.

Everton formasıyla bu sezona kadar 43 maçta forma şansı bulan Cenk, 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli forvet bu sezon iki maçta Everton forması terletirken toplam 51 dakika süre aldı ve bir asist yaptı.