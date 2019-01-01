Cenk Tosun: Galibiyet gollerden daha değerliydi

A Milli Takım'ın Euro 2020 Elemeleri'nde Moldova'yı 4-0 yendiği maçta iki gol atan Cenk Tosun, Haziran ayına moralli gideceklerini söyledi.

Cenk Tosun, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, elemelerde iki maçı da gol yemeden bitirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Cenk, takım olarak alınan 6 puanın iyi bir başlangıç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayındaki maçlara daha moralli gideceğiz. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Burak ağabeyle iyi anlaşıyoruz. O da basın toplantısında söyledi. Bir forvetin diğer bir forvetle birlikte oynaması bizim işlerimizi kolaylaştırıyor sahada. İlk maçta ben ona asist yaptım. Bu maçta o bana asist yaptı. İnşallah böyle devam eder. Bir forvet için gol atmak güzel bir şey ama galibiyet gollerden daha önemliydi. , Dünya Şampiyonu bir takım. Her şey olabilir grupta ama ben Fransa’yı favori görüyorum. İnşallah böyle oynarsak ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz. Genç arkadaşlarımız var ama onların yanında tecrübeli arkadaşlarımız var. Bize çok faydalı oldular."