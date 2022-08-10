Cenk Tosun kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Ilıcalı'nın "Acun Firarda" programında Diablo isimli yavru aslanla yaşadığı anlara hatırlatma yaptı.
Everton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a dönüş yapan oyuncu, 2022/23 sezonunun ilk maçında Kayserispor karşısında forma giydi. Cenk Tosun bu karşılaşmada ağları havalandırsa da VAR engeline takıldı ve golü geçersiz sayıldı.
Saha dışında vaktini ailesiyle birlikte geçiren 31 yaşındaki golcü, İstanbul'da hayvanat bahçesine gittiği anları sosyal medyada paylaşarak Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.
Cenk Tosun, Acun Ilıcalı hakkında ne söyledi?
Acun Ilıcalı'nın "Acun Firarda" yıllarında bir hayvanat bahçesinde yavru aslanla yaşadığı anlar oldukça popüler.
Acun Firarda'nın kamera arkası görüntülerindeki bu anlarda, Ilıcalı'nın Diablo isimli yavru aslandan korkup aslana küfür ettiği görülüyor.
Dün ailesiyle birlikte İstanbul'da bir hayvanat bahçesine giden Cenk Tosun, yavru bir aslanı kucağına aldığı anları Instagram hesabından paylaştı.
Yavru aslanın kükremeye çalışmasıyla irkilen Cenk Tosun paylaşımına "Diablo" notunu düşerek Acun Ilıcalı'ya espirili bir gönderme yaptı.
Cenk Tosun'u ne bekliyor?
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Cenk Tosun bu karşılaşmada ağları havalandırsa da golü geçersiz sayıldı. Mücadelenin 90+3. dakikasında kırmızı kart gören golcü, oyun dışı kalarak sahayı terk etti.
Siyah-beyazlılar, 14 Ağustos'ta Alanyaspor deplasmanına gidecek ancak Cenk Tosun çift sarıdan gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş sezonun üçüncü haftasında ise 21 Ağustos'ta Karagümrük'ü konuk edecek.