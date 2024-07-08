Cenk Tosun'a Salih Uçan kriteri

EURO 2024'e vedasının ardından yurda dönen Cenk Tosun'un Beşiktaş ile yeniden masaya oturacağı söyleniyor.

Cenk Tosun, Beşiktaş ile masaya oturacak

Yeni sözleşmeye sıcak bakıyor

Görüşmelerde Salih Uçan kriteri uygulanacak

NE OLDU? Yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş dış transferde olduğu kadar iç transferde de boş durmuyor. Salih Uçan ile sözleşme yenileyen siyah beyazlılar için sırada Cenk Tosun var.

BÜYÜK RESİM: Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, A Milli Takım'ın EURO 2024'te çeyrek finalde elenmesinin ardından yurda dönen Cenk ile görüşmeler yakın zamanda başlayacak. Beşiktaş’ta hem yönetimin hem de tecrübeli golcünün yeni sözleşmeye sıcak baktığı söyleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, ücret konusunda Cenk Tosun'a Salih Uçan'ın imza attığı parayı önerecek ve görüşmeler bu rakam üzerinden başlayacak.

İki tarafın da yeni sözleşmeye sıcak bakmasına rağmen Cenk Tosun'u isteyen birçok takım bulunuyor ve Cenk pürüz çıkması halinde bu teklifleri değerlendirecek.

Haberin devamı aşağıda

DAHA FAZLASI: Cenk Tosun geçen sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde toplamda 46 maça çıkarken 11 gol attı, 6 asist yaptı. Tecrübeli forvet, Avrupa Şampiyonası’nda ise 2 karşılaşmada 25 dakika şans bulurken, bir kez ağları havalandırdı.