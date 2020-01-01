Cenk Özkacar resmen Olympique Lyon'da

Altay forması giyen 19 yaşındaki savunma oyuncusu, Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'a transfer oldu.

takımlarından Olympique , TFF 1. Lig ekibi 'ın stoperi Cenk Özkacar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen 19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin 1,5 milyon euro karşılığında gerçekleştiği, Cenk'in performansına bağlı olarak 1,5 milyon euro daha ödeme yapılabileceği belirtildi.

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Ayrıca Altay'ın, futbolcunun gelecekteki transferinden de yüzde 10 pay alacağı aktarıldı.

Altyapı eğitimini Bucaspor, ve Altay'da alan Cenk, 2018-19 sezonunda TFF 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da kiralık, geçen sezon ise Altay'da oynamıştı.