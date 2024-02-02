Cengiz Ünder, Türkiye'ye dönme nedenini açıkladı: Avrupa'ya bir daha dönecek mi?

Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'nin yolunu tutan Cengiz Ünder, Avrupa'ya dönüp dönmeyeceğini açıkladı.

Cengiz Ünder, 15 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu

21 maçta 7 gol, 2 asistlik katkı verdi

Avrupa'ya dönmeyi düşünmüyor

NE OLDU? Başakşehir'den Avrupa'nın yolunu tutan Cengiz Ünder, Roma, Leicester City ve Marsilya formaları terletmişti. Sezon başında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Avrupa'ya dönmeyi düşünmüyor.

NE SÖYLENDİ? Sözcü'ye konuşan Cengiz Ünder şunları söyledi: "Türkiye’ye dönmem sebeplerinden biri de ailemdi. Onlara artık yakın olmak istedim, artık uzak olmak istemedim. Yeniden Avrupa’ya dönme gibi bir düşüncem yok. Sadece kendimi Fenerbahçe’ye vermek istiyorum. Fenerbahçe formasıyla elde edeceğim başarıları ve kupaları düşünüyorum. Fenerbahçe ile yaşayacağım şampiyonluğu hayal ederek, düşünerek hareket ediyorum. Buna göre çalışıyorum."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Cengiz Ünder şunları söyledi: "Roma'da oynarken Can Bartu ile konuştuğumuzda bana tavsiyeler vermişti. Benim de hayalim Can Bartu gibi Fenerbahçe efsanelerinden biri olmak. Bunun için çok çalışmam gerektiğini biliyorum."

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"Konferans Ligi’nde mücadele eden diğer takımlara baktığımızda Konferans Ligi Kupası’nı kazanabilecek ya da en az final oynayabilecek bir güce sahibiz. Güçlü ve kaliteli bir takımımız var. Hem Konferans Ligi’nde hem de ligde sonuna kadar gideceğiz."

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçını Süper Lig'de 3 Şubat'ta Antalyaspor ile oynayacak. Ardından 7 Şubat'ta kupada Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecekler.