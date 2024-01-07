Cengiz Ünder, İstanbulspor karşısında kariyerinde bir ilki başardı

İstanbulspor karşısında hat-trick'e imza atan Cengiz Ünder futbolculuk kariyerinde bir ilki başardı.

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında ilk yarıyı rahat oynadı

Cengiz Ünder hat-trick yaptı

İlklerin yaşandığı bir maç

NE OLDU? Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken maçın ilk yarısını İsmail Kartal'ın öğrencileri, 4-1 üstün tamamladı. Fenerbahçe'nin üç golünü Cengiz Ünder kaydetti ve hat-trick'e imza atan oyuncu kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe'nin dördüncü golünü ise Edin Dzeko kaydetti. Sarı-lacivertliler, ikinci yarının başına da golle başladı. 46. dakikada Fenerbahçe'yi 5-1 öne geçiren Cengiz Ünder dördüncü golünü kaydetti ve böylece kariyerinde ilk kez bir maçta dört gol atmış oldu.

DAHA FAZLASI: Ayrıca OPTA verilerine göre, Cengiz Ünder, Moussa Sow'dan (vs Çaykur Rizespor; Kasım 2016) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig maçının ilk yarısında üç gol atan ilk oyuncu oldu. Fenerbahçe ise bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında dört gol atan ilk takım oldu.