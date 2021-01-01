Cengiz Ünder tercihini yaptı: Mbappe mi, Haaland mı?

Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'a seçilmeyen Cengiz Ünder, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı kıyaslarken, Jamie Vardy ile olan ilişkisini anlattı.

Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Cengiz Ünder, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı kıyasladı. Yıldız oyuncu, Mbappe'yi daha çok beğenmesine rağmen Haaland ile birlikte oynamayı tercih edeceğini söyledi.

Cengiz Ünder neler söyledi?

Cengiz Ünder, Fransız yıldız Kylian Mbappe ve Norveçli yıldız Erling Haaland'ın ikisinin de özel oyuncular olduğunu belirtti.

"İkisi de çok özel oyuncular fakat ben Mbappe'yi daha çok beğeniyorum. Haaland da harika bir oyuncu ama ileride Mbappe'nin daha da büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Birlikte oynamak istediğim oyuncu sorusuna ise ben Haaland derim, çünkü ona daha fazla gol attırırdım."

Cengiz'in unutamadığı gol

Milli oyuncu kariyerinde attığı goller arasında en unutamadığı golün Fransa'ya attığı gol olduğunu söyledi.

Fransa'ya attığım gol hayatım boyunca unutamayacağım gollerden biriydi. Çünkü son dünya şampiyonunu Konya'da mağlup etmişti.

Milli maçlarda benim açımdan en değerli maçlardan biriydi. O golü unutamıyorum. Bir de İtalya'ya gittiğimde ilk Verona'ya attığım gol. Çünkü Avrupa'daki ilk golümdü."

Cengiz'den Milli Takım açıklaması

Sakatlığı sebebiyle bir süredir Leicester City'de kadroya giremeyen yıldız isim, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'a seçilememesinin de kendisini üzdüğünü ifade etti.

"Sakatlığımdan dolayı tedavime Sırbistan'da devam etmek zorunda kaldım. Doktorum burada, daha hızlı dönmek için onunla birlikte çalışıyorum. Milli takımda olamadığım için üzgünüm. Üç haftalık bir sakatlığım var, umarım yakın zamanda sahalara döneceğim."

Serie A ve Premier Lig kıyaslaması

Cengiz Ünder, daha önce Roma formasıyla mücadele ettiği Serie A ile Premier Ligi'i kıyasladı.

"Farklı hava ve farklı bir futbol vardı. İtalya'da fiziğe, İngiltere'de taktiğe dayalı futbol var. Soğuk havaya ve futbola alışmam uzun sürdü. Şu an alıştığımı düşünüyorum.

Aslında çok iyi başlamıştım, sonradan bazı aksamalar oldu. Her zaman hayallerimden biri Premier Lig'de oynamaktı, Leicester City benim için iyi bir kapı oldu. Umarım uzun yıllar Premier Lig'de forma giyerim. İlk yılım tecrübe yılım oluyor, bundan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum.

Oraya gitmeden önce de Çağlar'a Vardy'yi soruyordum. Karakterini merak ediyordum. Gittiğim zaman karakterine daha çok şaşırdım, çünkü gerçekten çok iyi biri, çok eğlenceli, çok komik. Sahada onunla oynamak çok iyi. Sürekli top aldığım zaman arkalara kaçıyor, onunla uyumumun gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum.

Birlikte daha fazla oynasaydık, ona çok daha fazla gol attırabilirdim. Buna eminim. Çünkü ilk 5 maç içinde ona 2 gol attırmıştım, daha fazla da attırabilirdim ama olmadı."

Messi ve Ronaldo

Milli yıldız, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun devrinin kapanmadığını söyledi.

"Messi ve Ronaldo'nun devrinin bittiğini düşünmüyorum. Çünkü ikisi de her hafta çıkıyor ve gol atıyor. Messi küçüklüğümden bu yana en büyük idollerimden biri oldu, her zaman onun maçlarını izlerdim.

Messi ve Ronaldo ile karşılıklı oynama şansı yakaladım. Artık az dönemleri kaldı. Onları kalan dönemlerinde izleyerek keyiflerini sürmek istiyoruz."