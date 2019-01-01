Cemil Usta (Dozer) kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

TFF Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda 'de gelecek sezonun 'Cemil Usta Sezonu' olarak oynanacağını açıkladı.

A Milli Takımı'nın eski oyuncularından ve 'un efsane kaptanı Cemil Usta, beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanmıştı.

Cemil Usta kimdir?

Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda bordo mavili forma ile 1. Lig'e yükseldi.

1975-76 ve 1976-77 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanan efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi galibiyetinin golünü attı.

Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.

"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.

1978 yılında jübile yaptıktan sonra Bordo-Mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.