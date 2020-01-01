Cem Bölükbaşı, Courtois'yı geride bıraktı
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Koronavirüs salgını kapsamında spor faaliyetlerine ara verilirken sporcular da aktivitelerini sanal ortama taşıdı.
Formula 1 ise bu sırada profesyonel sürücüler, spor yıldızları, e-spor sürücüleri ve ünlüleri içeren sanal bir yarışmaya ev sahipliği yapmaya karar verdi.
Real Madrid'in 27 yaşındaki file bekçisi Thiabut Courtois, futbolun yokluğundan Formula 1'in düzenlediği bu sanal yarış serisine katıldı.
İki milyondan fazla görüntülenerek büyük bir başarı yakalayan seride Courtois, yarışı lider tamamlayan e-spor oyuncusu Cem Bölükbaşı'nın gerisinde kalarak yarışmayı 13. sırada bitirdi.