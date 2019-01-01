Celtic taraftarlarına bıçaklı saldırı
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Lazio ile Celtic bu akşam TSİ 20:55'te karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma için Roma'ya giden Celtic taraftarları bu kentteki holiganların hedefi oldu.
Le Repubblica'nın haberine göre Lazio taraftarı olduğu belirtilen 7-8 kişi sokakta gördükleri İskoç taraftarlara saldırdı.
Saldırı esnasında iki kişinin bıçakla yaralandığını ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Yaşananların ardından kentte güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.
Bu akşam Olimpico'da 900 civarında Celtic taraftarı olması bekleniyor.