Celtic taraftarlarına bıçaklı saldırı

Celtic'in deplasmanda Lazio ile oynayacağı karşılaşma öncesi iki taraftar bıçaklı saldırıya uğradı.

UEFA E Grubu maçında ile bu akşam TSİ 20:55'te karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma için 'ya giden Celtic taraftarları bu kentteki holiganların hedefi oldu.

Le Repubblica'nın haberine göre Lazio taraftarı olduğu belirtilen 7-8 kişi sokakta gördükleri İskoç taraftarlara saldırdı.

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Saldırı esnasında iki kişinin bıçakla yaralandığını ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yaşananların ardından kentte güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Bu akşam Olimpico'da 900 civarında Celtic taraftarı olması bekleniyor.