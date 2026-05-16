Celtic, Cumartesi öğleden sonra muhteşem bir finalin ardından İskoçya şampiyonluğunu kazandı. Şampiyonluk için oynanan doğrudan mücadelede, Heart of Midlothian son dakikalarda atılan iki golle 3-1 mağlup edildi.

Celtic için sezon çalkantılı geçti. Teknik direktör Brendan Rodgers Ekim ayı sonunda kovuldu ve Martin O’Neill ile Wilfried Nancy’nin geçici olarak görevi devralmasının ardından, O’Neill nihayet yeni teknik direktör olarak atandı.

Celtic'teki kargaşa ve hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle Hearts, bu sezon 1960'tan beri ilk kez şampiyon olma şansını kokladı. Ayrıca, Hearts'ın şampiyonluğu, İskoçya şampiyonluğunun 1985'ten beri ilk kez Celtic veya Rangers'a gitmemesi anlamına gelecekti.

Cumartesi günü, son haftada, lider Hearts, bir puan gerisinde olan Celtic'i konuk etti. Hearts'ın bir beraberlik alması yeterliydi, Celtic'in ise kazanması gerekiyordu.

Jordi Altena'nın ilk 11'de yer aldığı Hearts, devre bitmeden hemen önce öne geçti. Lawrence Shankland, köşe vuruşunda ikinci direğe kafayla golü attı ve konuk takım 0-1 öne geçerek rahat bir konuma geldi.

Ancak devre bitmeden skor 1-1 oldu. Alexandros Kyziridis bir kayma sırasında elle oynadı ve Celtic penaltı kazandı. Penaltıyı Arne Engels gole çevirdi.

İkinci yarıda Celtic atağa geçti. Kelechi Iheanacho direğe çarptı, ancak Daizen Maeda maçın bitimine az kala topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. İlk başta gol ofsayt nedeniyle iptal edildi, ancak bu kararın haksız olduğu ortaya çıktı. Callum Osmand, uzatmalarda bir kontra atakla maçı kesin olarak belirledi: 3-1. Böylece Celtic, 56. lig şampiyonluğunu kazandı.