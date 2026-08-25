Celtic, salı akşamı neredeyse kesin gözüyle bakılan Şampiyonlar Ligi biletini akılalmaz bir şekilde elinden kaçırdı. İskoçya şampiyonu, LASK Linz karşısında ilk maçtan gelen 3-0’lık avantajını koruyordu ve rövanşta da 0-1 öne geçti, ancak uzatmaların ardından tam 5-1 mağlup oldu ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam etmek zorunda kaldı.

İlk etapta Celtic için hiçbir sorun yokmuş gibi görünüyordu. Callum McGregor, Avusturya’daki maçta ilk yarının ortalarında skoru açtı ve o anda LASK’ın uzatmaya gidebilmek için bile dört gole ihtiyacı vardı.

Ancak ev sahibi ekip pes etmeyi reddetti ve devre bitmeden Moses Usor’un golüyle eşitliği sağladı. Böylece görev hâlâ son derece zordu, ancak LASK sürpriz umutlarını korudu ve devre arasının ardından maça çok sert başladı.

Robert Ljubicic, ikinci yarının hemen başında skoru 2-1’e getirdi ve heyecanı tamamen geri döndürdü. Yaklaşık on dakika sonra Samuel Adeniran da 3-1’i bulunca Celtic gözle görülür şekilde sallanmaya başladı ve Avusturya ekibinin inancı giderek arttı.

LASK baskısını sürdürdü, ancak uzatmayı getirecek gol için uzun süre beklemek zorunda kaldı. O gol sonunda uzatma dakikalarının derinlerinde geldi; oyuna sonradan giren Florian Flecker kafayla ağları sarstı ve 4-1’le Raiffeisen Arena’yı adeta havaya uçurdu.

Uzatmalarda Celtic için kâbus tamamlandı. Uzatma bölümünün ikinci devresinin başlamasından kısa süre sonra Adeniran uzak mesafeden vurdu ve top uzak alt köşeden ağlara gitti: 5-1.

Ardından forvet, LASK’ın penaltı kazanmasıyla hat-trick’ini tamamlama fırsatını da yakaladı. Kaleci Viljami Sinisalo yaptığı kurtarışla Celtic’i kısa süreliğine hayatta tuttu, ancak İskoç ekibinden son bir kaçış gelmedi.

Böylece Celtic, rahat görünen avantajını tamamen eritmiş oldu ve Avrupa Ligi’ne katılmakla yetinmek zorunda kaldı. LASK, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti ve Como (İtalya) ile Sabah’ın (Azerbaycan) ardından bu sezonun lig aşamasındaki üçüncü debutanı oldu.