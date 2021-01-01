Celta Vigo paraya sıkıştı, Okay Yokuşlu'yu elden çıkarabilir

Maddi yönden zor günler geçiren Celta Vigo, kasayı toparlamak için oyuncu satışına başlayacak. En güvenilir isim ise Okay Yokuşlu olacak.

La Liga'da bu sezon alt sıralarda gezinen ama özellikle son haftalarda topladığı puanlarla tehlikeyi savuşturan Celta Vigo için başka bir problem kapıda.

İspanyol ekibi ağır bir ekonomik krizin içinde yer alıyor. 30 Haziran'da mali yılı noktalayacak olan Celta, büyük ihtimalle üst üste 12. seneyi de zararla kapatacak. Özellikle koronavirüs pandemisinin etkisiyle, bu sene 12 milyon euro dolaylarında bir zarar açıklanacağı tahmin ediliyor.

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre, kulüp bu yaz transfer mevsiminde kemer sıkacak. Bu tasarruf planının ilk hamleleri ise Türk oyuncular olacak.

Okay Yokuşlu ilk sırada

Celta Vigo'nun 'para' kaynağının ilk sırasında Okay Yokuşlu yer alıyor. Başarılı orta saha oyuncusu ara transfer döneminde Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralanmıştı. Celta'daki son altı ayında performansı düşüşe geçen ve yedek kulübesinde daha çok zaman geçiren Okay, Premier Lig'de takımının değişilmez oyuncusu oldu.

Fakat WBA'nın büyük ihtimalle önümüzdeki hafta oynanacak Arsenal maçından sonra ligden düşecek olması, Okay'ın adresinin bir kez daha değişeceğine işaret ediyor.

Ancak Okay için bu sefer Vigo'ya dönüş kolay olmayacak. Kulüp maddi nedenlerden dolayı başarılı oyuncusunu elden çıkarmak istiyor. Milli yıldızın, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir performans gösterme ihtimali de iştah kabartıyor.

Celta Vigo, Okay Yokuşlu'yu 2018 yılında Trabzonspor'dan 6 milyon euro'ya almıştı. Transfermarkt'ta ise güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Okay'ın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

Emre Mor da gözden çıkarıldı

Celta Vigo için planın bir kısmında da Emre Mor var. Fakat uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve tedavisi için gittiği Dubai'den paylaştığı fotoğraflar nedeniyle kulübün tepkisini çeken Emre Mor'a bir talibin çıkması beklenmiyor.

Celta Vigo, oyuncuyla anlaşıp, sözleşmeyi fesh etmek istiyor. Böylece kulüp, Emre'nın yıllık maaşı olan 2 milyon euro'dan kurtulmuş olacak.

Okay Yokuşlu'nun kariyeri

Futbola Altay alt yapısında başlayan ve 16 yaşında Orduspor'a attığı golle 1.Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu olan Okay, 2011-12 sezonunda Kayserispor'a transfer olarak hem Altay tarihine en yüksek bonservis bedelini (2.3 milyon lira) getiren oyuncu oldu hem de Süper Lig'e adım attı.

Burada büyük kulüplerin radarına giren oyuncu, tercihini 2015 yılında Trabzonspor'dan yana kullandı. Bordo-mavililer, Kayserispor'dan 2 milyon euro'ya aldığı Okay'ı, üç sene sonra Celta Vigo'ya gönderdi.

Okay, Süper Lig'de 157, La Liga'da ise 68 maça çıktı. Ocak ayında geldiği West Bromwich Albion'da 12 maça çıktı, 11 kez ilk 11'de oynadı ve 10 maçta 90 dakikayı tamamladı.

Emre Mor'un kariyeri

Danimarka ekibi FC Nordsjaelland altyapısında parlayan Emre Mor, kısa sürede Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekti. O da tercihini 2016 yazında Borussa Dortmund'dan yana kullandı. Aynı sene A Milli Takım ile Euro 2016 tecrübesi yaşadı.

Fakat parlak günler çabuk sona erdi. Borussia Dortmund'da bekleneni veremeyen Okay, direksiyonu Celta Vigo'ya kırdı. Fakat burada da hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray ve Olympiakos'ta kiralık geçirdiği sezonlar da Emre'ye merhem olmadı.

23 yaşındaki oyuncu 24 Ocak'ta oynanan Eibar maçından bu yana yeşil sahalalardan uzak kaldı.