Celta Vigo, Jeison Murillo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

Sampdoria'nın Kolombiyalı stoperi, satın alma opsiyonuyla birlikte Celta Vigo'ya kiralandı.

, Jeison Murillo'yu 'dan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Bir süredir adı ile de anılan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin bir sonraki durağı yine İspanya oldu.

Celta Vigo'dan yapılan resmi açıklamada, sezon sonuna kadar kiralanan Murillo'nun satın alma opsiyonun da olduğu duyuruldu. İspanyol basını, satın alma opsiyonunun 16 milyon euro olduğunu öne sürdü.

Murillo, İspanya'da daha önce Granada, Las Palmas, Cadiz, ve formaları giymişti.