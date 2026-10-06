Barcelona, sezona yaptığı güçlü başlangıcın meyvelerini toplamakla yetinmiyor; aynı zamanda takımın geleceğini uzun yıllar boyunca güvence altına almak için de çalışıyor. Hansi Flick'in öğrencileri kupalar için güçlü bir rekabet sürdürürken, sportif direktör Deco perde arkasında sözleşme yenileme dosyalarını birer birer kapatmak için harekete geçiyor; nitekim Katalan projesinin en önemli taşlarını elde tutmayı daha önce başardı.

Barcelona geçen yıl aralarında Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí ve Eric García'nın da bulunduğu dokuz oyuncunun devamlılığını güvence altına aldıktan sonra, kulüp uzun süreli sözleşmeler listesine yeni isimler eklemeye hazırlanıyor.

Deco'nun hallettiği dosyaların başında Raphinha geliyor. Brezilyalı forvet, Mayıs 2025'te sözleşmesini resmen Haziran 2028'e kadar uzattıktan sonra, sezon başındaki olağanüstü performansı Barcelona yönetimini hızlı davranmaya itti.

Deco, geçtiğimiz eylül ayında kulüp üyelerinin genel kurulunda Raphinha'nın sözleşmesini iki yıl daha uzatacağını ve böylece Haziran 2030'a kadar Barcelona'da kalacağını, anlaşmanın resmi duyurusunun ise önümüzdeki haftalarda yapılacağını açıkladı.

Bu karar, 12 golle İspanya La Liga gol krallığının zirvesine yerleşen ve tüm kulvarlardaki ilk 8 maçta 14 gol kaydeden oyuncunun muhteşem hücum başlangıcının ardından geldi.









Deco'nun projesi Raphinha ile sınırlı kalmıyor; Barcelona ayrıca Marc Bernal ve Xavi Espart'ın sözleşmelerini Haziran 2030'a kadar uzatacağını duyurmaya hazırlanıyor. Bernal, yükselen en önemli yeteneklerden biri olarak kulüp içinde büyük bir güvene sahipken, Espart bu sezon takımın sürprizlerinden biri haline gelerek dikkatleri üzerine çekti ve bek mevkisindeki diğer isimlerin önüne geçerek Flick'in planlarında kendine yer buldu.

Milli maç arasından önce Barcelona, Flick yönetiminde hazırlık döneminde dikkatleri üzerine çeken Mısırlı forvet Hamza Abdelkerim'in geleceğini de netleştirdi; bu bilgi İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi tarafından aktarıldı.

Bayern Münih'in oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgilenmesi ve 15 milyon euroluk eski serbest kalma bedelinden yararlanmaya hazırlanmasıyla birlikte Barcelona hızlı hareket ederek oyuncunun Haziran 2030'a kadar devamlılığını güvence altına aldı ve serbest kalma bedelini 150 milyon euroya yükseltti; bu, kulübün oyuncuyu uzun vadeli projesinin bir parçası olarak gördüğüne dair açık bir mesajdı.

Ocak 2026'da ise Barcelona, Fermín López'in sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzatarak yıldızlarını elde tutma politikasını sürdürdü. Böylece orta saha oyuncusu, Lamine Yamal, Eric García ve takımla uzun süreli sözleşmelerle bağlı bir dizi genç isimle birlikte kulübün gelecekte üzerine bahis oynadığı taşlardan biri haline geldi.









Raphinha, Bernal ve Espart'ın yanı sıra Gerard Martín ve Bryan Zaragoza'nın dosyalarının çözülmesinin yaklaşmasıyla birlikte Deco, takımdaki sözleşme dosyalarının çoğunu kapatmaya iyice yaklaşmış görünüyor.

Polonyalı kaleci Wojciech Szczęsny ise tek istisna olarak kalıyor; geçtiğimiz yaz bir sezonluk uzatmaya imza atmasının ardından sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında sona eriyor.

Buna karşılık, Dominik Livakovic ile Haziran 2030'a kadar uzanan bir sözleşme imzalanması, Barcelona'ya kalede güvenilir bir alternatif kazandırdı ve kulübün önümüzdeki yıllarda takımın istikrarını koruma planını güçlendirdi.

Böylece Deco, Barcelona'yı yalnızca mevcut sezon için değil, aynı zamanda devamlılığı garanti bir takım oluşturmak için inşa ediyor; yıldızlarını ve yeteneklerini elde tutuyor ve Flick'in projesine, temel taşların ayrılması endişesinden uzak bir şekilde gelişme fırsatı veriyor.