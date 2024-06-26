Çekya - Türkiye maçında Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk

Çekya'nın Türkiye karşısında 10 kişi kaldığı maçta Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk yaşandı.

Türkiye, Çekya'yı 2-0 mağlup etti

Maçta tarihi bir an yaşandı

Çekya 10 kişi kaldı

NE OLDU? A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu üçüncü karşılaşmasında Çekya ile karşı karşıya gelirken maçtan 2-0 galip ayrıldı. Çekya'da Antonin Barak, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışı kaldı. Opta verilerine göre, Çekya - Türkiye maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Antonin Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçtan en erken ihraç edilen isim oldu.

DAHA FAZLASI: Türkiye, Çekya karşısında Hakan Çalhanoğlu'nun 51. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken grubun bir diğer takımı Gürcistan, Portekiz karşısında gol perdesini Kvaratskhelia'nın golüyle açtı. Gürcistan formasıyla büyük turnuvalardaki ilk golünü atan Khvicha Kvaratskhelia (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası), Portekiz'in Avrupa Şampiyonası tarihinde yediği en erken golü kaydetti.

SIRADA NE VAR? Türkiye, EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.