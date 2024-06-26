Çekya teknik direktöründen Arda Güler yorumu: "Tehlikeli olacaktır"

Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek, Türkiye'ye karşı oynayacakları maç öncesi Arda Güler'i değerlendirdi.

Türkiye gruptaki son maçında Çekya ile karşıya karşıya gelecek

Çekya teknik direktörü, Arda Güler'i övdü

Tehlikeli olacağını söyledi

NE OLDU? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Türkiye ile karşılaşacak Çekya'nın teknik direktörü Ivan Hasek rakibini ve Arda Güler'i değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek, Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Kendi jenerasyonunun en yetenekli futbolcularından biri. Mükemmel bir sol ayağı var. Eğer ona alan bırakırsak, tehlikeli olacaktır."

Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hasek, "Almanya'da çok fazla Türk yaşıyor. Yarınki atmosfere hazır mısınız?" sorusuna, "Oyuncularımın çoğu bu tecrübeye sahip. Türkiye'de de oynamıştık. Atmosferi biliyoruz, böyle atmosferler oyuncularımın hoşuna bile gidiyor. En başında beri bütün maçlarda güzel bir atmosfer vardı. Taraftarımız da bizi destekleyecek. Azınlık olabilir ama biz yine onları duyacağız." cevabını verdi.

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Hasek, EURO 2008 ve EURO 2016'da Çekya'nın Türkiye'ye mağlup olduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Bu maç, bu Avrupa Şampiyonası'nda bambaşka bir maç. Tabii ki gruptan çıkmak, mutlu olmak istiyoruz. Geçmişe odaklanmanın anlamı yok. Bu kadro şu an eve dönmeyi istemiyor. Türkiye'nin burada zayıf ya da güçlü yanlarını konuşarak elimizi çok fazla açık etmek istemiyorum ama Türkiye'nin müthiş kulüplerde oynayan oyuncuları var. İtalyan bir teknik direktörleri var. Taktik ve disiplin açısından çok önemli bir ekip. Kaliteli genç oyuncuları var. Bir gün büyük yıldız olacaklardır. Bugün bile kaliteleri yüksek. Türkiye'nin Portekiz maçından çok Gürcistan'a yakın bir kadro ile sahada olmasını bekliyoruz."