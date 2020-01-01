Çekya Ligi hakkında bilmeniz gerekenler
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Salgın sebebiyle ara verilen Çekya 1. Ligi, 25 Mayıs itibarıyla kaldığı yerden devam etti.
2019-20 sezonuna 18. hafta maçlarıyla devam edilirken 41 puanla FK Pardubice liderlik koltuğunda oturuyor. Onu ikinci sırada 37 puanla Zbrojovka Brno takip ediyor.
İşte 5 madde ile Çekya 1. Ligi hakkında bilmeniz gerekenler:
- İlk kuruluşu 19. yüzyıla dayanan Çekya 1. Ligi, Çekoslovakya'nın dağılışı ile 1. Fotbalová Liga'nın ayrılmasından sonra 1993-94 sezonunda yeniden düzenlendi.
- 1993 ve 2018 yılları arası format: 16 takımın bulunduğu ligde şampiyon olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giderken, ikinci ve üçüncü sıradaki takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır. Ligin bitiminde son iki sırada yer alan takımlar bir alt lige düşmektedir.
- 2018-19 sezonu itibarıyla yeni bir format belirlendi. Bu formatla 30 haftalık fikstürün ardından takımlar üç ayrı gruba ayrılmaya başladı. İlk 6 sırada yer alan takım şampiyonluk turunda birbirleriyle yalnızca birer kez mücadele etti ve kazandıkları puanlar normal sezonda topladıkları puanlara eklendi. En çok puanı toplayıp birinci olan takım şampiyon oldu. Orta sırada yer alan dört takım Avrupa Ligi'ne katılabilmek için play-off turunda karşı karşıya geldi. Bu takımlar arasından en fazla puana sahip olan takım, bu grupta yer alan dördüncü veya beşinci sıradaki takımla karşılaştı. Son 6 sırada yer alan takım ise küme düşme turunda karşılaşarak ligde kalma mücadelesi verdi. En alt sırada kalan takım direkt olarak bir alt lige düşerken 14. ve 15. sırada yer alan takımlar, bir alt ligin 2. ve 3. sırasındaki takımlarla play-off karşılaşmaları oynadı.
- 12 şampiyonlukla ligin en başarılı takımı Sparta Prag'dır. Onun ardından 5 şampiyonlukla Viktoria Plzen gelmektedir. 2018-19 sezonunda şampiyon Slavia Prag oldu.
- Lig tarihinde tüm zamanların en golcü oyuncusu olma rekoru 198 golle David Lafata'ya aittir.